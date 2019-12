Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép tölthető le, amelyek témája stílusosan újév-köszöntő tűzijátékok.","shortLead":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép...","id":"20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51aef2e-db88-494c-8139-ec509f57fac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","timestamp":"2019. december. 31. 11:03","title":"Windows 10-et használ? Köszöntse gépével is az új év(tized)et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De az is lehet, hogy az iPod Touch-ot frissítené az Apple.","shortLead":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De...","id":"20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03a6293-42fb-42bb-adde-73fcbc28777f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","timestamp":"2019. december. 31. 17:03","title":"Különleges szabadalmi terv bukkant fel – ilyen lesz a 2020-as iPhone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","shortLead":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","id":"20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56482fb-1e75-4141-bdaf-e0376f2c051e","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","timestamp":"2019. december. 30. 05:16","title":"Iraki és szíriai célpontokat bombázott drónokkal az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","shortLead":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","id":"20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5764fe46-2d45-4b44-9059-00005646109e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","timestamp":"2019. december. 31. 14:38","title":"Január 1-től nő a gyed összege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de0783-6aa6-41f0-b035-8b4a95923e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, rájött az Apple, hogy a hibavadászatnál is igaz a több szem többet lát mondás. Nyilvánossá tette eddig meghívásos alapon működő programját.","shortLead":"Úgy tűnik, rájött az Apple, hogy a hibavadászatnál is igaz a több szem többet lát mondás. Nyilvánossá tette eddig...","id":"20191230_apple_hibavadasz_program_bog_bounty_nyilvanos_jelentkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13de0783-6aa6-41f0-b035-8b4a95923e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85342e7d-391c-499a-9288-9cab98abda41","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_apple_hibavadasz_program_bog_bounty_nyilvanos_jelentkezes","timestamp":"2019. december. 30. 14:03","title":"Most már bárkinek hajlandó akár sok milliót is fizetni az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este. A jelenséget többen megörökítették.","shortLead":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este...","id":"20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4b2541-ab27-4c2a-85d7-9f7608961fc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","timestamp":"2019. december. 30. 09:03","title":"Nem UFO-inváziót láttunk karácsonykor, Elon Musk műholdjai \"száguldoztak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0ca57f-0a0d-4b0e-84f9-1ac65af457e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások fogyasztása is emelkedett.","shortLead":"A statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások fogyasztása is emelkedett.","id":"20191230_ksh_jovedelem_anyagi_helyzet_fogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0ca57f-0a0d-4b0e-84f9-1ac65af457e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db1026-45e1-4d7a-a854-368517359ce2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_ksh_jovedelem_anyagi_helyzet_fogyasztas","timestamp":"2019. december. 30. 05:44","title":"KSH: javult a háztartások anyagi helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961507ba-5e6a-4523-a228-4b5fbeeaa840","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG 10, 20, 30 40 éve megjelent cikkeiből közreadott válogatásunk zárásaként ezúttal év végi számaink humoros írásaiból szemezgettünk.","shortLead":"A HVG 10, 20, 30 40 éve megjelent cikkeiből közreadott válogatásunk zárásaként ezúttal év végi számaink humoros...","id":"201951__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__humorral_talalva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=961507ba-5e6a-4523-a228-4b5fbeeaa840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9c3392-20d0-48a3-8789-0386e5e66609","keywords":null,"link":"/360/201951__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__humorral_talalva","timestamp":"2019. december. 31. 12:30","title":"Szilveszterkor viccelünk az elmúlt évvel, csak aztán ne kelljen felébredni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]