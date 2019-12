Az év vége közeledtével sokan készítenek kollázst az Instagramra feltöltött képekből, hogy így emlékezzenek a legjobb pillanatokra. Ilyet bárki csinálhat magának, ám egy kis trükkre mindenképp szükség lesz hozzá, a képmegosztó ugyanis nem képes rá.

A legtöbben a Best Nine nevű oldal szoftverét használják ehhez, de jó alternatíva a Top Nine szolgáltatása is. Utóbbihoz appok is tartoznak, míg előbbivel csak böngészőben készíthetjük el az évi összegzést, de a célnak természetesen az is megfelel.

Mindkét eszköz ugyanúgy működik: a megnyíló oldalon vagy appban írjuk be az instagramos felhasználónevünket, majd várjunk, míg a fiókhoz tartozó képeket átvizsgálva a rendszer elkészíti a kollázst. A szolgáltatások ilyenkor mindig azokat a fotókat keresik elő, melyekre az átlagosnál több lájk vagy interakció (pl. komment) érkezett.

© Best Nine

Az elkészült kollázst letölthetjük számítógépünkre vagy telefonunkra, és természetesen ugyanúgy megoszthatjuk az Instagramon vagy a Facebookon. Mindkét szolgáltatás ingyenes és bármennyi kép legenerálható vele, de a kollázsban mindig csak kilenc lesz látható. Ha akarja, azt is beállíthatja rajta, hány lájkot szerzett a képeivel az év során.

