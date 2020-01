November elején jelentette be a Xiaomi a Wear OS-alapú, AMOLED kijelzős, eSIM támogatású, azaz mobil helyett is használható Mi Watch elnevezésű okosóráját, és máris itt az újabb bejelentés: január 3-án kerül (kínai) piacra a Watch Color elnevezésű újabb Xiaomi-okosóra. Az órának kör alakú lesz a kijelzője, azaz inkább a hagyományos órákra emlékeztet.

© Weibo/Mija

Specifikációkról még nemigen tudni, egyelőre csak képek jelentek meg róla a Weibón, a hivatalos Mija-fiókban (a Mija a Xiaomi almárkája). A képekből kiderül, hogy 1540 különféle színű szíjvariáció lesz, ebből is látszik, hogy a gyártó elsősorban a fiatalokat célozza újdonságával. Az óra valószínűleg vízálló lesz, és arról is hallani, hogy 1,39” átmérőjű kijelzője 454 x 454 pixeles lesz. Összességében nagyon fog hasonlítani a Xiaomi Amazfit GTR-re, amit pár hónapja mutattak be.

Az óra nemcsak a számlapjában fog gyökeresen különbözni a Mi Watchtól, hanem abban is, hogy nem a Wear OS-t futtatja majd, hanem ugyanazt a speciális operációs rendszert, mint az Amazfit GTR.

