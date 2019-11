Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitvatartás korlátozását kezdeményezi – erre kéri a főpolgármestert a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete.","shortLead":"Fogalmazzon meg olyan ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatoknak, amelyben a vasárnapi nyitvatartás korlátozását...","id":"20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24ff0b2-513e-42a0-a559-d5db71f4c12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_vasarnapi_nyitva_tartas_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_kdfsz","timestamp":"2019. november. 12. 07:35","title":"A vasárnapi nyitvatartás korlátozására kérik Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb kínai akciós vásárlónapon, a Szinglik Napján. Hiába a kínai-amerikai vámháború, az amerikai termékek népszerűsége töretlen.","shortLead":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb...","id":"20191111_szinglik_napja_alibaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d69022c-b9c4-45a9-8342-9ebb393c947d","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_szinglik_napja_alibaba","timestamp":"2019. november. 11. 11:45","title":" Egy nap alatt 9200 milliárd forintot költöttek a kínaiak az Alibabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb hitelkeretet, mint felesége, hogy az asszony hitelbesorolása sokkal jobb volt, mint az övé.","shortLead":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb...","id":"20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc7b821-f9a6-422e-9a5c-e59044975bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","timestamp":"2019. november. 10. 14:34","title":"Szexizmussal vádolják az egyik amerikai nagybank adósbesorolási algoritmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","shortLead":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","id":"20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d86ce78-9910-452f-aec5-22b1442bc017","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","timestamp":"2019. november. 10. 17:12","title":"Esős, változékony idővel fordulunk be november közepére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét az Intelnek.\r

","shortLead":"Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét...","id":"20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f51f8b-b088-45a0-9b44-ed5c519d313b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468cef3e-a36c-4e33-8550-e6f14a34e239","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_amd_ryzen9_threadripper_processzor_csalad_3_generaciojat_arak_megjelenes","timestamp":"2019. november. 11. 10:03","title":"Bejelentették a világ legerősebb 16-magos asztali processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanalapok már nem teljesítenek olyan jól, mint korábban, lakáskiadással viszont elvileg még elérhető a szuperállampapírénál magasabb hozam. De csak elvileg, a kiadás sok kockázattal jár.","shortLead":"Az ingatlanalapok már nem teljesítenek olyan jól, mint korábban, lakáskiadással viszont elvileg még elérhető...","id":"20191111_lakaskiadas_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5c9951-7c45-4a17-b362-672e7548475c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_lakaskiadas_ingatlanpiac","timestamp":"2019. november. 11. 16:10","title":"A lakáskiadás még veri a szuperállampapírt, de sok a kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f38ce53-d585-4637-ab72-5e8b6486338d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Mac Prót még júniusban, fejlesztői konferenciáján jelentette be az Apple, azonban eddig még nem került kereskedelmi forgalomba. Most viszont lefotózták valahol, vagy legalábbis egy olyan gépet, ami igencsak úgy néz ki, mint az Apple eddigi legnagyobb teljesítményű Mac-je.","shortLead":"Az új Mac Prót még júniusban, fejlesztői konferenciáján jelentette be az Apple, azonban eddig még nem került...","id":"20191111_calvin_harris_studioja_uj_apple_macbook_pro_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f38ce53-d585-4637-ab72-5e8b6486338d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e52568-59e6-4ba1-9ee7-79fe148fbe89","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_calvin_harris_studioja_uj_apple_macbook_pro_foto","timestamp":"2019. november. 11. 13:03","title":"Van, aki már használja a még meg sem jelent, sok millió forintos Mac Prót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","shortLead":"A város jelenleg a török hadsereg kezén van.","id":"20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd0133-3422-48cb-9c4b-93ada0e48029","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Ismet_pokolgep_robbant_a_sziriai_TellAbjadnal","timestamp":"2019. november. 10. 16:36","title":"Ismét pokolgép robbant a szíriai Tell-Abjadnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]