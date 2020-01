Globálisan is egyre népszerűbbek a viselhető eszközök, hasonló jelenséget tapasztalhatunk, mint néhány évvel ezelőtt, amikor az okostelefonok váltak a mindennapok részévé. Már 2019 is fontos év volt a viselhető eszközöket illetően, és 2020-ban mindez talán még inkább fontossá válik. Jó példa lehet erre a Honor (a Huawei almárkája) MagicWatch 2 nevű, december elején bemutatott okosórája, amelyből az új év első értékesítési napján 10 ezer darabot adtak el egyetlen perc alatt. Korábban is néhány perc alatt elkelt a 10 ezres csomag, s hasonló várható január 7-én is, amikor a következő értékesítésre sor kerül.

© Hardware CNMO

A nagy érdeklődés egyébként érthető. A Honor MagicWatch 2 15 különböző sport módot kínál az eltérő fizikai aktivitásokhoz. A klasszikus karórákat idéző kerek formájú, AMOLED kijelzője van, és a házon belül készült Kirin A1 lapkakészlet gondoskodik a munkavégzésről. Az óra képes Bluetooth-támogatott hívásokra, és 50 méterig vízálló.

Egészségügyi vonatkozásai is vannak, ugyanis folyamatosan figyeli a felhasználó pulzusát, és jelzi, ha túl kevésnek vagy túl soknak tartaná a szívverések számát. Mindemellett még az alvás figyelésére is bevethető. A gyári leírás szerint akár két hétig is bírhatja egy feltöltéssel.

Ha máskor is tudni szeretne a Huawei és a Honor új készülékeiről, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.