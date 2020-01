Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","shortLead":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","id":"20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f0b0e4-d1a7-4294-a184-9c2f18ec87c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","timestamp":"2020. január. 05. 06:41","title":"Nem véletlenül szuperdrága ez a szolidnak tűnő 31 éves Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","id":"20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c18fb-a98d-4044-a7f9-92e0c9bb3eff","keywords":null,"link":"/360/20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Túlélnek-e a független színházak, mi lesz a filmgyártással? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fiatal német turisták közé vágódott egy autó Dél-Tirolban, a sofőr alkoholt fogyasztott.","shortLead":"Fiatal német turisták közé vágódott egy autó Dél-Tirolban, a sofőr alkoholt fogyasztott.","id":"20200105_Nemet_turistak_koze_csapodott_hatot_halalra_gazolt_egy_autos_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa878e-23ec-4372-b35d-e343cfa77783","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Nemet_turistak_koze_csapodott_hatot_halalra_gazolt_egy_autos_Olaszorszagban","timestamp":"2020. január. 05. 08:43","title":"Német turisták közé csapódott, hatot halálra gázolt egy autós Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák Zöldpárt szombati salzburgi kongresszusán jóváhagyták a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP) tervezett koalíciós megállapodást, így az utolsó akadály is elhárult az új kormány megalakulása elől.","shortLead":"Az osztrák Zöldpárt szombati salzburgi kongresszusán jóváhagyták a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP...","id":"20200104_Kesz_az_uj_osztrak_kormanykoalicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f57039-a2ed-48dd-a6fd-0543fdef37f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Kesz_az_uj_osztrak_kormanykoalicio","timestamp":"2020. január. 04. 19:10","title":"Kész az új osztrák kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e868e41e-f011-41d2-af5e-94303a9ab5c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állás nélkül maradni sosem jó, de az különösen fájó, ha közvetlenül karácsony előtt marad valaki munka nélkül. Így járt egy arkansasi cég több mint 300 alkalmazottja. Az ok: egy zsarolóvírus-támadás.","shortLead":"Állás nélkül maradni sosem jó, de az különösen fájó, ha közvetlenül karácsony előtt marad valaki munka nélkül. Így járt...","id":"20200106_ramsonware_tamadas_zsarolovirus_the_heritage_company","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e868e41e-f011-41d2-af5e-94303a9ab5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e653b507-f11a-4098-bc74-349edd0baac3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ramsonware_tamadas_zsarolovirus_the_heritage_company","timestamp":"2020. január. 06. 11:03","title":"300 ember maradt állás nélkül, becsődölhet a cég egy zsarolóvírus-támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megölte, majd rágyújtotta a házát a testvérére, fél nap alatt elfogták.","shortLead":"Megölte, majd rágyújtotta a házát a testvérére, fél nap alatt elfogták.","id":"20200105_Testvergyilkossag_Morahalmon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d3d815-a651-493a-aac6-b4bacd8914d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Testvergyilkossag_Morahalmon","timestamp":"2020. január. 05. 09:23","title":"Testvérgyilkosság történt Mórahalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","shortLead":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","id":"20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c818c2c-93a3-4572-8f7a-a8206cbbb0a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","timestamp":"2020. január. 05. 16:15","title":"Kilónként közel kétmillió forintért kelt el egy tonhal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház kamerával is felszerelt okos ajtócsengője rögzítette.","shortLead":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház...","id":"20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787b2f7d-2803-43f2-acb0-454f57ebb611","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","timestamp":"2020. január. 06. 08:03","title":"A családi ház okos ajtócsengője rögzítette, ahogy bevallja testvére meggyilkolását egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]