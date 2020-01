A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is elérhetővé teszi a készüléket.

Bő fél évvel ezelőtt, 2019 áprilisa végén mutatta be a Samsung azt az új készülékét, amit nemes egyszerűséggel a jövő televíziójának neveztek. A Sero kialakításában olyan, mint egy okostelefon: nemcsak függőlegesen, vízszintesen is lehet rajta tartalmakat fogyasztani. Az eszközt kifejezetten az Y-generációnak tervezték, hogy a vertikálisan elkészített videókat is könnyedén meg tudják nézni.

A 4K-s felbontású Serót Dél-Koreában kezdték el árulni 1630 dolláros, vagyis nagyjából 482 ezer forintos áron. Arról akkor nem esett szó, hogy miként akarják megreformálni a televíziózást, ha csak a távol-keleti országban elérhető a készülék, most azonban kiderült, más piacok felé is nyitnak vele.

A világ legnagyobb technológiai rendezvényén, a Las Vegas-i CES-en jelentették be, hogy ebben az évben a világ több pontján is árulni kezdik majd a Serót. Hogy pontosan melyeken, azt egyelőre nem árulták el, de "több piacról" beszéltek, így szinte biztos, hogy az Egyesült Államok mellett Európába is kerül majd belőle. Hogy pontosan milyen készüléket kell elképzelni, arról itt írtunk bővebben.

