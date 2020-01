Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","shortLead":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","id":"20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dbe29-af8b-4057-a922-c4ab009185cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","timestamp":"2020. január. 09. 14:10","title":"Idén sem lesz házigazdája az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d6c12d-e821-44a0-bebf-b99a5147929c","c_author":"Molnár Patrícia","category":"kkv","description":"Nem kell áfát felszámolnia az áfaalanynak, ha az Európai Unió más tagállamába értékesít terméket – a látszólag egyszerű tétel a gyakorlatban jóval bonyolultabb; számtalan – 2020-tól szigorított – feltételt kell teljesíteni. Az adózóna.hu háromrészes cikksorozatban foglalta össze a legfontosabb változásokat.","shortLead":"Nem kell áfát felszámolnia az áfaalanynak, ha az Európai Unió más tagállamába értékesít terméket – a látszólag egyszerű...","id":"20200108_Afamentesseg_kozossegi_ertekesitesnel_szigorubb_feltetelek_2020tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d6c12d-e821-44a0-bebf-b99a5147929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed080ac4-5f49-48a8-a966-f0b785bb499a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Afamentesseg_kozossegi_ertekesitesnel_szigorubb_feltetelek_2020tol","timestamp":"2020. január. 08. 14:10","title":"Áfamentesség közösségi értékesítésnél: szigorúbb feltételek 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerűsítettek az adókedvezményről tett nyilatkozat szabályain, csak nem a legjobbkor.","shortLead":"Egyszerűsítettek az adókedvezményről tett nyilatkozat szabályain, csak nem a legjobbkor.","id":"20200109_nav_csaladi_kedvezmeny_ado_burokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279c6d35-7e06-46e5-aa8f-7d197eb56b77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_nav_csaladi_kedvezmeny_ado_burokracia","timestamp":"2020. január. 09. 12:15","title":"Meglepő időzítéssel írta át a NAV a családi kedvezmény papírjainak szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cirkusz nemzeti kincs a miniszter szerint.","shortLead":"A cirkusz nemzeti kincs a miniszter szerint.","id":"20200109_Szijjarto_Minden_magyar_altalanos_iskolas_evente_egyszer_menjen_el_cirkuszba_vagy_szinhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fad6c6-5dee-4c24-b171-d971686c22f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Szijjarto_Minden_magyar_altalanos_iskolas_evente_egyszer_menjen_el_cirkuszba_vagy_szinhazba","timestamp":"2020. január. 09. 09:23","title":"Szijjártó: Minden magyar általános iskolás évente egyszer menjen el cirkuszba vagy színházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512238a4-aefd-4051-8362-d93c5276c16e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo ThinkBook Plus elsősorban a fedlap miatt tűnik érdekesnek, ott ugyanis egy második, kisebb képernyő is található. Őrült ötlet vagy hasznos fejlesztés?","shortLead":"A Lenovo ThinkBook Plus elsősorban a fedlap miatt tűnik érdekesnek, ott ugyanis egy második, kisebb képernyő is...","id":"20200110_lenovo_thinkbook_plus_laptop_ces_2020_jegyzeteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=512238a4-aefd-4051-8362-d93c5276c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93a9c12-8f34-4b60-bdc5-c883005d1e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_lenovo_thinkbook_plus_laptop_ces_2020_jegyzeteles","timestamp":"2020. január. 10. 08:33","title":"Három gépet kap a pénzéért, aki megveszi a Lenovo furcsa, de ötletes laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Számvevőszék tizenkét javaslatot fogalmazott meg a szabálytalanságok kijavítása érdekében.","shortLead":"A Számvevőszék tizenkét javaslatot fogalmazott meg a szabálytalanságok kijavítása érdekében.","id":"20200109_Nem_volt_szabalyszeru_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_gazdalkodasa_az_ASZ_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee47de5f-6b5a-48d8-b0fc-bc0423ae1116","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Nem_volt_szabalyszeru_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_gazdalkodasa_az_ASZ_szerint","timestamp":"2020. január. 09. 18:13","title":"ÁSZ: Nem volt szabályszerű a Bajcsy-Zsilinszky Kórház gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df8bccd-94ea-463a-b2d8-ae3ea9b50ab8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mennyivel súlyosabb a mostani tűzvész a korábbiaknál Ausztráliában, és hogyan függ össze a klímaváltozással? Kröel-Dulay Györgyöt, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának főmunkatársát kérdeztük a természeti katasztrófa hátteréről. ","shortLead":"Mennyivel súlyosabb a mostani tűzvész a korábbiaknál Ausztráliában, és hogyan függ össze a klímaváltozással...","id":"20200108_Ha_ez_a_tuzvesz_nem_valtoztatja_meg_az_ausztral_klimapolitikat_akkor_semmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9df8bccd-94ea-463a-b2d8-ae3ea9b50ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ddb92a-7eeb-489b-a817-9a74867d2b14","keywords":null,"link":"/360/20200108_Ha_ez_a_tuzvesz_nem_valtoztatja_meg_az_ausztral_klimapolitikat_akkor_semmi","timestamp":"2020. január. 08. 13:05","title":"Ha ez a tűzvész nem változtatja meg az ausztrál klímapolitikát, akkor semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihűlés miatt elhunytak száma több mint kétszeresére emelkedett december közepe óta.","shortLead":"A kihűlés miatt elhunytak száma több mint kétszeresére emelkedett december közepe óta.","id":"20200110_vegzetes_kihules_hajlektalanok_magyar_szocialis_forum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b20b66-d471-4678-9a5d-3c422c1bb701","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_vegzetes_kihules_hajlektalanok_magyar_szocialis_forum","timestamp":"2020. január. 10. 11:05","title":"Már 74 életet követelt a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]