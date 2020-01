Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való jogosultsága nem áll fenn az egész évben – állítja Angyal József okleveles adószakértő.","shortLead":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való...","id":"20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b269ac-b55a-4ab7-880b-ca5eeff39af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","timestamp":"2020. január. 10. 11:52","title":"Négygyermekesek szja-mentessége: óriási bakira hívja fel a figyelmet az adószakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló eredményeket ért el, amelyek fantasztikus akaraterőről, kitartásról tesznek tanúbizonyságot. 2007-ben ezüstérmet szerzett a négyévente megrendezésre kerülő Speciális Olimpián Sanghajban, majd 2015-ben Los Angelesben is megismételte ezt a teljesítményt. Kétszeres olimpiai bajnokként mégis új kihívásokat és a következő lépést keresi. Videónkban Misu történetét meséljük el, betekintést engedve mindennapjaiba, az edzésekbe és jövőbeni terveibe. ","shortLead":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló...","id":"20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda33c0-f9a7-49d5-a606-654e4f1172b9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","timestamp":"2020. január. 10. 11:30","title":"„Ezt úgy kell elképzelni, hogyha jól csinálom, örülnek” – a kétszeres Down-szindrómás olimpikon, Kovács Mihály ’Misu’ története – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kijelentette az ohiói Toledóban tartott kampányrendezvényén, ha az iráni tábornok elleni csapás tervéről egyeztetett volna a kongresszussal, akkor a demokrata pártiak kiszivárogtatták volna azt a hamis hírek sajtójának.","shortLead":"Az amerikai elnök kijelentette az ohiói Toledóban tartott kampányrendezvényén, ha az iráni tábornok elleni csapás...","id":"20200110_donald_trump_kaszim_szulejmani_kongresszus_iran_csapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fb7b79-0b4d-483c-96c5-473ef9e6d154","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_donald_trump_kaszim_szulejmani_kongresszus_iran_csapas","timestamp":"2020. január. 10. 07:34","title":"Trump megmagyarázta, miért tartotta titokban Szulejmáni likvidálásának tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8b8cbd-4ab9-4321-a8c6-ed7d6153d92d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt mit mondaniuk. ","shortLead":"Volt mit mondaniuk. ","id":"20200109_Legyetek_szerelmesek_az_olyan_jo__a_szigethalmi_idosek_otthonabol_uzentek_a_fiataloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a8b8cbd-4ab9-4321-a8c6-ed7d6153d92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa9a708-23e5-4b2b-9bcd-90f40bd725af","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Legyetek_szerelmesek_az_olyan_jo__a_szigethalmi_idosek_otthonabol_uzentek_a_fiataloknak","timestamp":"2020. január. 09. 16:38","title":"\"Legyetek szerelmesek, az olyan jó!' – a szigethalmi idősek otthona lakói üzentek a fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdbf4da-3719-459b-8a3c-b612498e5cd3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint felgyújtották a szobrot, amit már korábban is megrongáltak.","shortLead":"A rendőrség szerint felgyújtották a szobrot, amit már korábban is megrongáltak.","id":"20200109_Porig_egett_Trump_faszobra_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cdbf4da-3719-459b-8a3c-b612498e5cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a79e19-cda6-4e5a-ac25-30d4e36b082d","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Porig_egett_Trump_faszobra_Szloveniaban","timestamp":"2020. január. 09. 17:11","title":"Porig égett Trump faszobra Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a1b005-b846-4f6c-8d2f-ca0ba5257e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV járműjavítójának felügyelőbizottsági tagjai megnézték a forgalomból kivont orosz metrókocsikat. Vágó szerint ezek nem felújított, hanem új kocsik, ráadásul a korszerűtlenebb fajtából.","shortLead":"A BKV járműjavítójának felügyelőbizottsági tagjai megnézték a forgalomból kivont orosz metrókocsikat. Vágó szerint ezek...","id":"20200109_Vago_Istvanek_megneztek_a_rozsdas_metrokocsikat_szivszorito_latvanyrol_szamolt_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a1b005-b846-4f6c-8d2f-ca0ba5257e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a45736c-b159-4b9b-96f8-e28ed9cf32b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Vago_Istvanek_megneztek_a_rozsdas_metrokocsikat_szivszorito_latvanyrol_szamolt_be","timestamp":"2020. január. 09. 15:08","title":"Vágó Istvánék megnézték a rozsdás metrókocsikat, szívszorító látványról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","shortLead":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","id":"20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77742ab4-c790-42c1-898f-12d12f0861ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","timestamp":"2020. január. 09. 10:15","title":"Orbán: Vessetek a mókusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671fd9eb-65f1-4a01-be87-c617eca8dcc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sötétebb lesz a Hold, de nem tűnik el.","shortLead":"Sötétebb lesz a Hold, de nem tűnik el.","id":"20200110_Reszleges_holdfogyatkozas_lesz_ma_este","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671fd9eb-65f1-4a01-be87-c617eca8dcc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b69986c-6477-4a58-aa50-d402e3dee8d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_Reszleges_holdfogyatkozas_lesz_ma_este","timestamp":"2020. január. 10. 11:23","title":"Részleges holdfogyatkozás lesz ma este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]