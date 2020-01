Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Akár egy kétezer évvel ezelőtti szöveg is tud aktuális lenni - erről beszélt az RTL Híradónak adott interjújában Dragomán György író. Azt mondja, ha visszacsinálhatná az időt, gyorsabban írna, de azon idén sem változtatna, ami a tavalyi évben jó volt, akkor minden nap írt. Mindenkit arra biztat, hogy olvasson sokat. Az RTL Híradó év eleji sorozatában írókat kérdez egyebek közt arról, hogy látják a jövőt.

Akár egy kétezer évvel ezelőtti szöveg is tud aktuális lenni - erről beszélt az RTL Híradónak adott interjújában Dragomán György író. Azt mondja, ha visszacsinálhatná az időt, gyorsabban írna, de azon idén sem változtatna, ami a tavalyi évben jó volt, akkor minden nap írt. Mindenkit arra biztat, hogy olvasson sokat. Az RTL Híradó év eleji sorozatában írókat kérdez egyebek közt arról, hogy látják a jövőt.
2020. január. 12. 18:09
Dragomán György regénytől regényig méri az időt

Külső szakértőkkel nézette át a miskolci városvezetés, mit örököltek, és nem örülhetnek az eredménynek.
2020. január. 11. 12:46
A csőd szélére került a miskolci önkormányzati holding

Az e heti iráni eset egyik legtragikusabb előzménye komoly változásokat hozott a polgári repülőgépek navigációjában, de a vadászpilóták kötelességeiben is.
2020. január. 12. 17:00
Azért kaptuk meg hamarabb a GPS-t, mert tévedésből lelőttek egy utasszállítót

A döntés oka, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.
2020. január. 13. 08:12
Letartóztatásban marad a nő, aki féltékenységből mellkason szúrta élettársát ","shortLead":"Ha szülőként minél inkább jól akarjuk csinálni, paradox módon annál inkább fognak rossz irányba menni a dolgok. Ha szülőként minél inkább jól akarjuk csinálni, paradox módon annál inkább fognak rossz irányba menni a dolgok.
2020. január. 12. 20:15
Minél inkább kiég egy szülő, annál jobban elhanyagolja gyermekét Sokszor fontos lehet az időzítés, mondjuk azért, hogy egy okostelefon bejelentése ne vigye el a show-t egy másik elől. A legújabb hírek szerint könnyen lehet, hogy a Xiaomi is beelőzné bejelentésével a Samsungot.
2020. január. 11. 12:03
Beelőzné a Xiaomi a Samsungot a Mi 10-zel? Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: mókusok, látszat, rakéta, gyanú, Megxit. Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: mókusok, látszat, rakéta, gyanú, Megxit.
2020. január. 12. 19:00
Az én hetem: Lackfi János Sóder Karcsi évértékelőjéről

Az LG vezérigazgatója szerint két év alatt nagyot fordul majd velük a világ, és sokkal több mobilt tudnak majd eladni.
2020. január. 13. 07:03
Két év alatt nagyot ugrana az LG, új mobilok is jönnek