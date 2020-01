Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zajlik a ferencvárosi Haller Park felújítása, amelynek része lenne egy szabadtéri kézilabdapálya kialakítása is. De jött egy választás és pont elfogyott a pénz a fideszes vezetésű kézilabda-szövetségnél.","shortLead":"Zajlik a ferencvárosi Haller Park felújítása, amelynek része lenne egy szabadtéri kézilabdapálya kialakítása is. De...","id":"20200114_baranyi_krisztina_ferencvaros_kezilabdapalya_kocsis_mate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b161fe-47cc-46f3-ab03-d487173fab0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_baranyi_krisztina_ferencvaros_kezilabdapalya_kocsis_mate","timestamp":"2020. január. 14. 16:33","title":"Baranyi Krisztina: Kocsis Máté megbüntette Ferencvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon rosszak a körülmények az ausztrál nyílt teniszbajnokság helyszínén, a szél arra fújta az erdőtüzek füstjét.","shortLead":"Nagyon rosszak a körülmények az ausztrál nyílt teniszbajnokság helyszínén, a szél arra fújta az erdőtüzek füstjét.","id":"20200116_babos_timea_tenisz_australian_open_rossz_levego_fust_melbourne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8745a898-c4cd-41db-9fd5-a4d1d57e1b73","keywords":null,"link":"/sport/20200116_babos_timea_tenisz_australian_open_rossz_levego_fust_melbourne","timestamp":"2020. január. 16. 10:37","title":"Babos Melbourne-ből: Azt javasolják, hogy az állatokat se engedjék ki, a teniszezőknek meg játszani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","shortLead":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","id":"20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3778d-6498-416e-af75-df80562fb242","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 14. 12:49","title":"Az MTA felajánlotta, hogy segít a Nemzeti alaptantervben, de a kormány nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525bab45-3f00-4ca9-835b-d41c0a54e75f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős férfi Tatabányánál 30-40 km/h sebességgel ment a belső sávban.","shortLead":"Az idős férfi Tatabányánál 30-40 km/h sebességgel ment a belső sávban.","id":"20200114_Lepesben_hajtva_okozott_kilometeres_dugot_egy_autos_az_M1esen_mentot_kellett_hozza_hivni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525bab45-3f00-4ca9-835b-d41c0a54e75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b8e3ac-5c4d-423b-a99c-9ae9790f167f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_Lepesben_hajtva_okozott_kilometeres_dugot_egy_autos_az_M1esen_mentot_kellett_hozza_hivni","timestamp":"2020. január. 14. 12:52","title":"Lépésben hajtva okozott kilométeres dugót egy autós az M1-esen, mentőt kellett hozzá hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött az 53-as főúton.","shortLead":"Két autó ütközött az 53-as főúton.","id":"20200116_Halalos_baleset_Tompanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fdac4e-6e37-4d31-921a-f161b6987692","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Halalos_baleset_Tompanal","timestamp":"2020. január. 16. 11:06","title":"Halálos baleset Tompánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme is.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme...","id":"20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799b83bb-8cea-49d1-ad8b-323fd856f711","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","timestamp":"2020. január. 16. 10:03","title":"Amit erre a tárhelyre ment el, ahhoz garantáltan csak ön férhet hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német média megírta. A magyar gyár sorsáról is írtak.","shortLead":"Reagált az Opel a létszámleépítésről szóló hírekre: valóban elküldenek embereket, de nem pontosan úgy, ahogyan a német...","id":"20200114_Opel_Lesz_leepites_de_kikenyszeritett_elbocsatas_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40fd5897-5958-4eab-a472-89ca49962664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff588b8a-d995-490a-9217-cb54f0657adf","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Opel_Lesz_leepites_de_kikenyszeritett_elbocsatas_nem","timestamp":"2020. január. 14. 15:24","title":"Opel: Lesz leépítés, de kikényszerített elbocsátás nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz Francesca Di Giovanni külügyminiszter-helyettes lett.","shortLead":"Az olasz Francesca Di Giovanni külügyminiszter-helyettes lett.","id":"20200115_Eloszor_neveztek_ki_not_vatikani_vezeto_pozicioba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9693e14d-ef03-4d45-b326-a2863ae2dcd1","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Eloszor_neveztek_ki_not_vatikani_vezeto_pozicioba","timestamp":"2020. január. 15. 20:56","title":"Először neveztek ki nőt vatikáni vezető pozícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]