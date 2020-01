Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaf7d7c1-006c-47aa-b37d-d3f87c3e1f3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van miért örülnie a Zwicky Transient Facility (ZTF) égboltfelmérő program kutatóinak. Egy különleges pályán mozgó aszteroidára bukkantak.","shortLead":"Van miért örülnie a Zwicky Transient Facility (ZTF) égboltfelmérő program kutatóinak. Egy különleges pályán mozgó...","id":"20200115_fold_egitest_venusz_ztf_aszteroida_ZTF09k5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7d7c1-006c-47aa-b37d-d3f87c3e1f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6270733b-d4f7-46c5-89ee-d4fb9ae4cffd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_fold_egitest_venusz_ztf_aszteroida_ZTF09k5","timestamp":"2020. január. 15. 10:53","title":"Új égitestet fedeztek fel a Föld szomszédságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","shortLead":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","id":"20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a0fdbc-5b23-4839-8b01-c0a2358d8178","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","timestamp":"2020. január. 15. 15:50","title":"Kovács Zoltán a hvg.hu róla készült karikatúrájával szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355613d8-fb95-4192-ba96-24510b987e8f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Viszonylag szokatlan dolog úgy és azzal tesztelni egy készüléket, hogy három hétig nem használjuk. Főleg egy okosóránál tűnik úgy: ennek így semmi értelme. Mi mégis megtettük, és megérte: így derült csak ki igazán, mennyire jó, ha a csuklónkon van egy ilyesmi eszköz.","shortLead":"Viszonylag szokatlan dolog úgy és azzal tesztelni egy készüléket, hogy három hétig nem használjuk. Főleg egy okosóránál...","id":"20200116_huawei_watch_gt_teszt_velemeny_okosora_aktivitasmero_ertesitesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=355613d8-fb95-4192-ba96-24510b987e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb4ff57-53c0-46e3-896c-f8e080ab774b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_huawei_watch_gt_teszt_velemeny_okosora_aktivitasmero_ertesitesek","timestamp":"2020. január. 16. 09:03","title":"Három hétre kikapcsoltuk az óránkat – a visszakapcsolás tanulságos élmény volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55774219-461a-4708-8df3-c6d1fd593fcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyezer állatnak kellett elpusztulnia a vírus miatt.","shortLead":"Tizenegyezer állatnak kellett elpusztulnia a vírus miatt.","id":"20200115_madarinfluenza_fertozes_maramaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55774219-461a-4708-8df3-c6d1fd593fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4bb314-c65e-4943-ae1c-02b767e46b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_madarinfluenza_fertozes_maramaros","timestamp":"2020. január. 15. 14:52","title":"Madárinfluenza: minden tyúkot leöltek egy máramarosi farmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","shortLead":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","id":"20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354cbcbb-c530-405b-8c68-0b35ae6c4076","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","timestamp":"2020. január. 16. 11:46","title":"Pintér Béla kapta többek közt az első Baumgarten-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Megőrizni vagy meghaladni? Talán ez a legalapvetőbb kérdés a mintákkal kapcsolatban. Egyikünk húsz éve változatlan formában készíti el a nagyi diótortáját, amelynek megsárgult receptjét áhítattal rendezgeti. Másikunk főzés előtt egy órát szörföl a Youtube-on, és belehalna, ha nem próbálna meg minden alkalommal javítani a recepten. És ugyanez megmutatkozik akkor is, amikor társadalmi változásokról diskurálunk: míg egyikünk számára az innováció mindannyiunk boldogságának záloga, másikunk minden komolyabb technológiai újításban az emberiség hosszú menetelését látja a végső pusztulás felé.","shortLead":"Megőrizni vagy meghaladni? Talán ez a legalapvetőbb kérdés a mintákkal kapcsolatban. Egyikünk húsz éve változatlan...","id":"20200116_Megorizni_vagy_meghaladni_Szandeknyilatkozat_egyuttmukodesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6bc88e-a3e3-4a58-b394-a8c9f58f0c25","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200116_Megorizni_vagy_meghaladni_Szandeknyilatkozat_egyuttmukodesrol","timestamp":"2020. január. 16. 10:30","title":"Megőrizni vagy meghaladni? Szándéknyilatkozat együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"41654561-5c9f-476f-8f68-09d8e7d3ee85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai égisze alá tartozó luxusmárka leleplezte első termékét a divatterepjáró kategóriában.","shortLead":"A Hyundai égisze alá tartozó luxusmárka leleplezte első termékét a divatterepjáró kategóriában.","id":"20200115_megerkezett_delkorea_valasza_az_audi_q7re_es_a_bmw_x5re","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41654561-5c9f-476f-8f68-09d8e7d3ee85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940bf0e-2c84-4c40-8fcc-63b40a6f68e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_megerkezett_delkorea_valasza_az_audi_q7re_es_a_bmw_x5re","timestamp":"2020. január. 15. 11:21","title":"Megérkezett Dél-Korea válasza az Audi Q7-re és a BMW X5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","shortLead":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","id":"20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7109f85-7fe3-4656-8cb8-582250d9fdb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","timestamp":"2020. január. 16. 14:12","title":"Égett egy lakás Ferencvárosban, egy embert az erkélyről kellett kimenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]