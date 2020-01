Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"410ee1dc-76d7-4e77-b544-573a780cc308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zakar András váltja zrt.-t tíz évig vezető Szabó Józsefet.","shortLead":"Zakar András váltja zrt.-t tíz évig vezető Szabó Józsefet.","id":"20200116_Megvan_a_Fokert_uj_vezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410ee1dc-76d7-4e77-b544-573a780cc308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916a293a-5d36-4be8-a241-c2b3c922b72f","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Megvan_a_Fokert_uj_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. január. 16. 08:57","title":"Megvan a Főkert új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mihail Misusztyint, a szövetségi adóhivatal vezetőjét jelölte kormányfőnek Vlagyimir Putyin orosz államfő. ","shortLead":"Mihail Misusztyint, a szövetségi adóhivatal vezetőjét jelölte kormányfőnek Vlagyimir Putyin orosz államfő. ","id":"20200115_uj_orosz_miniszterelnok_mihail_misusztyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88517b7-c0bf-493b-8598-6c4d9bd14dd2","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_uj_orosz_miniszterelnok_mihail_misusztyin","timestamp":"2020. január. 15. 17:31","title":"Megvan az új orosz miniszterelnök neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","shortLead":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","id":"20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb05f15-7483-4e1b-bdc4-95e3a96d82cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","timestamp":"2020. január. 15. 14:10","title":"Jön egy újabb kis Toyota szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemek között is találtak különbségeket: a nők hosszabb egészséges élettartamra számíthatnak, mint a férfiak.","shortLead":"A nemek között is találtak különbségeket: a nők hosszabb egészséges élettartamra számíthatnak, mint a férfiak.","id":"20200116_A_gazdagok_tovabb_elnek_es_ez_most_mar_teny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e61871c-2b2e-4678-beac-4bf8bd287df5","keywords":null,"link":"/elet/20200116_A_gazdagok_tovabb_elnek_es_ez_most_mar_teny","timestamp":"2020. január. 16. 08:20","title":"A gazdagok tovább élnek, és ez most már tény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","shortLead":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","id":"20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354cbcbb-c530-405b-8c68-0b35ae6c4076","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","timestamp":"2020. január. 16. 11:46","title":"Pintér Béla kapta többek közt az első Baumgarten-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta meg a hvg.hu. Az még mindig talány, hogy miért nevezi a kormány újnak, ha egyszer nem az, és az is, hogy kevesebb mint nyolc hónappal a bevezetése előtt mikor ismerheti meg végre a nyilvánosság is a szöveget.","shortLead":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta...","id":"20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e77aa-c06f-42ea-83d9-1b71c07a3177","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","timestamp":"2020. január. 15. 18:00","title":"Kiakadt az új Nat tervezetén a Nemzeti Pedagógus Kar, nem támogatják a bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik a borús, párás idő. Emellett többfelé előfordulhat ónos szitálás, és néhol hószállingózás is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétvégi előrejelzéséből.","shortLead":"Folytatódik a borús, párás idő. Emellett többfelé előfordulhat ónos szitálás, és néhol hószállingózás is lehet – derül...","id":"20200116_Csak_a_hegycsucsokon_varhato_napsutes_penteken_de_hetvegen_se_lesz_sokkal_jobb_a_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619dded1-3771-4a9b-8ef2-8c84e404fd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Csak_a_hegycsucsokon_varhato_napsutes_penteken_de_hetvegen_se_lesz_sokkal_jobb_a_helyzet","timestamp":"2020. január. 16. 14:57","title":"Csak a hegycsúcsokon várható napsütés pénteken, de hétvégén se lesz sokkal jobb a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és szakembereknek épült, de végül Czerván György fideszes képviselő veje használta. Az eljárást ugyanis simán megszüntették azzal, hogy nem találtak elég bizonyítékot visszaélésre. Csakhogy a birtokunkba került határozat alapján hihetetlenül dilettáns nyomozás zajlott: a közcélra létrehozott ingatlan egy részére be sem engedték a hatóság embereit, mire azok bemondásra elhitték, hogy ott minden rendben van. Olyan tanút is találtunk, aki várta az idézést, de végül meg sem hallgatták.","shortLead":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és...","id":"20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a8ebb-eeb8-459c-bcfe-56d3d404686d","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","timestamp":"2020. január. 17. 06:30","title":"Lószolárium félmillióért: kontárkodva zárták le a fideszes képviselőnek kínos nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]