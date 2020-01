Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna már nem előszőr kéri az adatrögzítőket.","shortLead":"Ukrajna már nem előszőr kéri az adatrögzítőket.","id":"20200117_Iran_tovabbra_sem_akarja_kiadni_a_lelott_ukran_gep_feketedobozait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e4d015-b1ad-4b8a-943b-72922fcb786d","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Iran_tovabbra_sem_akarja_kiadni_a_lelott_ukran_gep_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 17. 19:43","title":"Irán továbbra sem akarja kiadni a lelőtt ukrán gép feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű eredményt hozott.","shortLead":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű...","id":"20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf2081d-d94c-4829-900e-b9c93293eb33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","timestamp":"2020. január. 17. 19:03","title":"Óriási magyar siker a neten: Hide the Pain Harold lett az évtized mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kötött vádalkut Boldog István leleplezésére a kengyeli polgármester, most mégsem lehet a falu első embere, időközi választást kell kiírni.","shortLead":"Hiába kötött vádalkut Boldog István leleplezésére a kengyeli polgármester, most mégsem lehet a falu első embere...","id":"20200118_Megsem_lehet_polgarmester_Kengyelen_a_vadalkut_koto_Nagy_Szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9719fac-6352-4e17-a9a3-8bc0363749ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Megsem_lehet_polgarmester_Kengyelen_a_vadalkut_koto_Nagy_Szilard","timestamp":"2020. január. 18. 09:07","title":"Mégsem lehet polgármester Kengyelen a vádalkut kötő Nagy Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc57646-fc6e-4ea4-8a6f-ae5db9ff86bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Földnek ütköző aszteroida okozta a tömeges fajpusztulást 66 millió évvel ezelőtt – állapította meg egy új nemzetközi kutatás, melynek tudósai egyben cáfolták azt a korábbi elméletet, amely szerint vulkáni tevékenység számlájára írható a kihalás.","shortLead":"Egy Földnek ütköző aszteroida okozta a tömeges fajpusztulást 66 millió évvel ezelőtt – állapította meg egy új...","id":"20200119_aszteroida_vulkankitores_dinoszauruszok_kihalasa_dekkan_fennsik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc57646-fc6e-4ea4-8a6f-ae5db9ff86bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d24b8b3-2518-4be4-bcf9-2d85584e1940","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_aszteroida_vulkankitores_dinoszauruszok_kihalasa_dekkan_fennsik","timestamp":"2020. január. 19. 18:03","title":"Végre lezárhatjuk az ősi vitát arról, mi okozta a dinoszauruszok kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát jótékonykodásra szánja – mondja Jellinek Dániel ingatlanmágnás, Magyarország egyik leggazdagabb embere, az Indotek cégcsoport feje.","shortLead":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát...","id":"202003__jellinek_daniel__vagyonrol_elitrol_ingatlanpiacrol__semmi_mutyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5314ff-5c6d-4a71-9461-5993f74148f6","keywords":null,"link":"/360/202003__jellinek_daniel__vagyonrol_elitrol_ingatlanpiacrol__semmi_mutyi","timestamp":"2020. január. 18. 08:15","title":"„Van olyan, hogy az ember elvből nem csinál meg valamit, akkor sem, ha az a legjobb üzlet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346fe83f-0050-4d93-9ac8-e27372d54fc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200119_Nyolcan_meghaltak_egy_csehorszagi_idosotthonban_keletkezett_tuz_soran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346fe83f-0050-4d93-9ac8-e27372d54fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825784fd-0279-406e-9e00-064b6c4ce7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Nyolcan_meghaltak_egy_csehorszagi_idosotthonban_keletkezett_tuz_soran","timestamp":"2020. január. 19. 10:54","title":"Nyolcan meghaltak egy csehországi idősotthonban keletkezett tűz során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f34fb0-cdb7-4c68-ac5d-faa660ba20db","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hova jártak nyaralni a melegek a rendszerváltás előtt? Hogyan titkolták a munkahelyükön a másságukat és hogyan tudta meg a családjuk? Meleg férfiak, hideg diktatúrák – harmadik rész. ","shortLead":"Hova jártak nyaralni a melegek a rendszerváltás előtt? Hogyan titkolták a munkahelyükön a másságukat és hogyan tudta...","id":"20200118_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9f34fb0-cdb7-4c68-ac5d-faa660ba20db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c258975b-6b74-4023-b2e5-0b23b7ff7927","keywords":null,"link":"/360/20200118_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_harmadik_resz","timestamp":"2020. január. 18. 19:00","title":"Doku360: \"Az életemnek volt két fele, amit fallal elválasztottam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha az Európa-bajnoki középdöntőben a következő ellenfele a testközelből ismert játékosokból álló szlovén együttes lesz.","shortLead":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha...","id":"20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bd177b-a593-40e0-b6a7-00c21f8e59ad","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","timestamp":"2020. január. 18. 16:27","title":"Nagy László: Egy világversenyen nem szabad azon rágódni, ami volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]