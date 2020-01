Tudja persze mindenki, hogy a YouTube ingyenességének ára van, így nem elég a kezdő duplahirdetéseket elviselni, időnként még szponzorált tartalmak is zavarják a videót. Egy böngészőbővítménynek köszönhetően legalább ezeket átugorhatjuk.

© Chrome Webstore/Ajay Ramachandran

A SponsorBlock for YouTube nevű kiegészítő Chrome-ra és Firefoxra is elérhető. Egyetlen teendőnk van vele, letölteni, illetrve a böngészőhöz adni a bővítményt, a többi már megy magától. Amikor lejátszunk egy YouTube-videót, a bővítmény – amelynek kis ikonja rákerül a videó aljára – felismeri a szponzorált tartalmakat az idővonalon, és zöld színnel kiemeli ezeket. Alapértelmezés szerint 5 másodperces visszaszámlálás előzi meg a szponzorált tartalom átugrását. Azonban egy felugró ablakban kiválasztható az alapértelmezett művelet a szponzorált részekhez, így akár automatikusan is átugrattathatjuk ezeket.

© hvg.hu

Lehet, hogy több olyan videót is talál majd, amelynél látszólag nem működik a bővítmény. Ennek az az oka, hogy az adatbázisát (azaz hogy hol vannak szponzorált tartalmak) a felhasználói visszajelzésekkel bővítik (a bővítmény nyílt forráskódú), így azért sok idő kell ahhoz, hogy akár sok százezer videónál működjön. Tehát az egyes felhasználók maguk is küldhetnek jelzést, ha olyan szponzorált részt találnak, amelyet nem ismer fel a SponsorBlock. Ezt a SponsorShip Starts Now gomb használatával lehet megtenni.

