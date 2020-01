Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet." "Nem fizetett a kukaholding Budapestnek, február közepéig vannak csak tartalékok" 2020. január. 20. 06:42 "Optimistán tekint a következő hónapok elé Elon Musk, a Crew Dragon sikeres tesztje után ugyanis már az űrhajósok útnak indítását tervezik a SpaceX-nél." "Elon Musk bemondta: a SpaceX legkésőbb júniusban embert küld a világűrbe" 2020. január. 20. 13:03 "Hétfőn még egyetlen gyöngyöspatai roma sem indított végrehajtási eljárást a szegregáció miatt neki megítélt kártérítésért, de ez változhat." "Negyvennégy gyöngyöspatai már nyilatkozott is, hogyan kéri a kártérítést" 2020. január. 21. 08:07 "800 ezernél is több átírást regisztráltak 2019-ben." "Soha ennyi használt autó nem cserélt gazdát az országban" 2020. január. 21. 13:07 "Heves viharok és jégeső is volt sok helyen, de ezek még mindig kevesek a tüzek számának csökkentéséhez." "Már a homokvihar is gondot okoz Ausztráliában" 2020. január. 20. 11:30 11:30","title":"Már a homokvihar is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cardiffi tudósok olyan új sejtet azonosítottak az emberi testben, amely idővel a legtöbb rákbetegséget kezelheti. "Cardiffi tudósok olyan új sejtet azonosítottak az emberi testben, amely idővel a legtöbb rákbetegséget kezelheti. A felfedezés laborkörülmények között már jól vizsgázott." "Új \"fegyvert\" találtak a testben, amellyel a legtöbb rákbetegség legyőzhető" 2020. január. 21. 17:45 "Kedden kezdődnek az idei bértárgyalások a Tesco áruházláncnál - írta a Magyar Nemzet." "Bértárgyalások kezdődnek a Tescónál" 2020. január. 21. 05:59 "Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság." "Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról" 2020. január. 19. 19:00