Hogy mi mindent tartogat még számunkra a 2020, egyelőre nem tudni, egyet azonban már biztosan: az idei évben egész biztosan véget ér egy fontos korszak az interneten. A korábban sokkal szebb napokat látott Flash mára komoly biztonsági kockázattá vált, az utóbbi években megszámlálhatatlanul sok biztonsági frissítést kellett kiadni hozzá.

Az Adobe ezért még 2017 közepén döntött úgy, hogy 2020-ban nyugdíjazzák a technológiát. Mindez azt jelenti, hogy sem frissítéseket nem adnak majd ki, sem a korábbi verziókat nem lehet majd elérni. Emellett a weboldalak fejlesztőit is arra biztatják, használjanak inkább más animációs technológiákat, mint például a HTML5-öt.

A Flasht már eddig is blokkolták a különböző böngészők, a Google pedig a Chrome böngésző 76-os verziószámú változatában már alapértelmezésként le is tiltotta a használatát. Most az Apple ütött be egy újabb szöget a koporsójába.

Az Engadget beszámolója szerint a Safari böngésző legújabb változatának előzetes verziójából teljesen kivették a Flash támogatását, vagyis a következő frissítés után már minden bizonnyal nem támogatja majd a használatát a program.

Mindez már valószínűleg nem oszt és nem is szoroz, hiszen az év végén egyébként is eltűnik a Flash, de a jelek szerint az Apple már ezt sem várná meg.

