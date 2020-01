Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33f42828-a7a1-4845-b3da-af12dec66f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyelország mögénk esett vissza a demokráciaindexek listáján, Ghánával holtversenyben állunk a világ 55. helyén.","shortLead":"Lengyelország mögénk esett vissza a demokráciaindexek listáján, Ghánával holtversenyben állunk a világ 55. helyén.","id":"20200122_Economist_demokracia_index_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f42828-a7a1-4845-b3da-af12dec66f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dc5d81-3f20-4be2-8d6b-575062cd1359","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Economist_demokracia_index_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 22. 18:37","title":"Economist: Az EU negyedik legkevésbé demokratikus állama Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add5751d-e046-4520-b27e-4993eba0913e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A végelszámolás korábban megtörtént, a cégek beszámolói most lettek kész.","shortLead":"A végelszámolás korábban megtörtént, a cégek beszámolói most lettek kész.","id":"20200122_Kisebb_lett_a_fideszes_Banki_Erik_cegbirodalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=add5751d-e046-4520-b27e-4993eba0913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1934c93d-b07a-4341-ad16-90726d4d018c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Kisebb_lett_a_fideszes_Banki_Erik_cegbirodalma","timestamp":"2020. január. 22. 14:23","title":"Kisebb lett a fideszes Bánki Erik cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vevő több mint kétmillió forint előleget fizetett ki az ingatlanért, de se a lakást, sem a pénzt nem látta többé. ","shortLead":"A vevő több mint kétmillió forint előleget fizetett ki az ingatlanért, de se a lakást, sem a pénzt nem látta többé. ","id":"20200123_Alneven_adta_el_a_lakast_ami_nem_is_volt_az_ove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bd9526-1951-484c-903f-2c5bdc61513a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Alneven_adta_el_a_lakast_ami_nem_is_volt_az_ove","timestamp":"2020. január. 23. 09:01","title":"Álnéven adta el a lakást, ami nem is volt az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","shortLead":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","id":"20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffbee77-9376-441f-ac37-9588d57ff5b8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","timestamp":"2020. január. 22. 20:17","title":"Elődöntős a férfi vízilabda-válogatott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az EU második legkorruptabb országa vagyunk. A korrupció a rendszer része lett, nem mellékhatása – áll a TI jelentésében, amelyből az is kiderül: az EU-forrásból finanszírozott közbeszerzéseknél kiosztott pénz húsz százalékát Mészáros Lőrinc cégei nyerték el. Vannak jó hírek is azért a jelentésben.","shortLead":"Az EU második legkorruptabb országa vagyunk. A korrupció a rendszer része lett, nem mellékhatása – áll a TI...","id":"20200123_Transparency_International_korrupcio_cpi_korrupt_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82cc4f2e-b0fd-4b34-9d7e-b3cfbe37099a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54232605-7beb-42ce-9c8b-742a0e2378f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Transparency_International_korrupcio_cpi_korrupt_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 23. 11:30","title":"Transparency International: az EU második legkorruptabb állama lett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c636c0c-90b6-4f61-afe9-1913c47be141","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az európai történelem egyik legkülönösebb átverését mutatja be Gárdos Péter Királyi Játék - Ez a játszma vérre megy című regénye. ","shortLead":"Az európai történelem egyik legkülönösebb átverését mutatja be Gárdos Péter Királyi Játék - Ez a játszma vérre megy...","id":"202003_konyv__politikai_huzas_gardos_peter_kiralyi_jatek__ez_ajatszma_verre_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c636c0c-90b6-4f61-afe9-1913c47be141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efdfd6d-af25-4b61-98bc-b867c077e344","keywords":null,"link":"/360/202003_konyv__politikai_huzas_gardos_peter_kiralyi_jatek__ez_ajatszma_verre_megy","timestamp":"2020. január. 21. 14:00","title":"Így verte át Európa uralkodóit Kempelen Farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek...","id":"20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa4760-e338-4c07-aed5-90ba26b792f4","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 23. 08:08","title":"Radar360: visszaesett a magyar demokrácia, elődöntős a férfivízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]