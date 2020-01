Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs a megnyilvánulásaiban semmi meglepő. Megnéztük, hogyan tükröződik a mondataiban a társadalom, amelyben élünk. ","shortLead":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs...","id":"20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfa3200-ca68-49bd-ba23-5dba08cf4bfd","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","timestamp":"2020. január. 22. 17:25","title":"Schobert Norbert és a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","shortLead":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","id":"20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25db222e-4dcd-4d60-aebd-1e2a6facac59","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","timestamp":"2020. január. 23. 20:10","title":"Több utcának is ugyanaz a neve Tolnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségeket a brit és a kanadai adófizetők állják.","shortLead":"A költségeket a brit és a kanadai adófizetők állják.","id":"20200122_Mennyibe_kerul_a_hercegi_csalad_24_oras_orzese_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcb4815-d41c-42a9-a722-9f2a65a849a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Mennyibe_kerul_a_hercegi_csalad_24_oras_orzese_Kanadaban","timestamp":"2020. január. 22. 12:36","title":"Mennyibe kerül a hercegi család 24 órás őrzése Kanadában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbd3296-e990-4937-8a79-c649fe260c53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvény augusztusban lesz, rengeteg sztárt várnak.","shortLead":"A rendezvény augusztusban lesz, rengeteg sztárt várnak.","id":"20200122_Eloszor_lesz_Magyarorszagon_Comic_Con","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbd3296-e990-4937-8a79-c649fe260c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5b3a7-24c6-46ed-b7c0-0ab022519b82","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Eloszor_lesz_Magyarorszagon_Comic_Con","timestamp":"2020. január. 22. 18:14","title":"Először lesz Magyarországon Comic Con","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak és olcsók lesznek.","shortLead":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak...","id":"20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5bf112-00ac-4dea-b45c-b55db2795d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","timestamp":"2020. január. 24. 11:18","title":"Mini-atomerőműveket gyártana a Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krishan Dangwal jógaoktatással fog foglalkozni, egy komoly tévés állást cserélt le az új karrierre. Magyarországon feltehetően lesz rá kereslet, hiszen egymás után nyílnak a jógastúdiók. ","shortLead":"Krishan Dangwal jógaoktatással fog foglalkozni, egy komoly tévés állást cserélt le az új karrierre. Magyarországon...","id":"20200123_Demcsak_Zsuzsa_ferje_megtalalta_helyet_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff241dfd-9a0e-40c0-9223-cccae624bc83","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Demcsak_Zsuzsa_ferje_megtalalta_helyet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 23. 10:06","title":"Demcsák Zsuzsa férje megtalálta helyét Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte, hogy a világ két legnagyobb gazdasága eltávolodott egymástól.","shortLead":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte...","id":"20200122_USA_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46bb462-669e-4198-a189-279c11d7c524","keywords":null,"link":"/360/20200122_USA_Kina","timestamp":"2020. január. 22. 13:10","title":"Trumpnak úgy kellett a tűzszünet Kínával, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP helyi alelnöke, inkább a Fidesz jelöltjére szavazna.","shortLead":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP...","id":"20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6ebec-d7ef-4166-a665-9191112a233a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","timestamp":"2020. január. 22. 15:24","title":"A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]