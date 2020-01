Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leonardo DiCaprio gyerekkora óta Los Angeles Lakers-rajongó, egy nagy hősét vesztette el.\r

\r

","shortLead":"Leonardo DiCaprio gyerekkora óta Los Angeles Lakers-rajongó, egy nagy hősét vesztette el.\r

\r

","id":"20200127_Los_Angeles_mar_soha_nem_lesz_ugyanolyan__Kobe_Bryantre_emlekezik_DiCaprio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aff362-6838-4967-80ca-78c5e6429600","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Los_Angeles_mar_soha_nem_lesz_ugyanolyan__Kobe_Bryantre_emlekezik_DiCaprio","timestamp":"2020. január. 27. 09:45","title":"„Los Angeles már soha nem lesz ugyanolyan” – Kobe Bryantre emlékezik Leonardo DiCaprio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette, privát helikopterével közlekedett. A technikai adatok alapján igen biztonságosnak számító géptípus nem olcsó játékszer.","shortLead":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette...","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72f17f-7cb7-4f01-b729-bd3a448655ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","timestamp":"2020. január. 27. 12:03","title":"Biztonságosnak számít a helikopter, amellyel Kobe Bryanték lezuhantak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","shortLead":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","id":"20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1548459-59d8-4178-9bd4-712193330f9e","keywords":null,"link":"/sport/20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","timestamp":"2020. január. 28. 14:25","title":"Petícióban kérik az NBA-t, hogy Kobe Bryantet tegye a logójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kezet fogtunk, láttam, hogy korábban keresztet vetett, mert a homlokán még csillogott a szentelt víz – mondta a pap a templomból.","shortLead":"Kezet fogtunk, láttam, hogy korábban keresztet vetett, mert a homlokán még csillogott a szentelt víz – mondta a pap...","id":"20200129_Templomban_imadkozott_halala_elott_Kobe_Bryant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231237f7-9872-459a-a7da-dae7998a2cc2","keywords":null,"link":"/sport/20200129_Templomban_imadkozott_halala_elott_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 29. 07:31","title":"Templomban imádkozott halála előtt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Roger Federer elleni vereség után beszélt arról a magyar teniszező, hogy van némi problémája a teniszszövetséggel.","shortLead":"A Roger Federer elleni vereség után beszélt arról a magyar teniszező, hogy van némi problémája a teniszszövetséggel.","id":"20200127_fucsovics_marton_davis_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d5fac-c99a-457b-8755-3eded42b1446","keywords":null,"link":"/sport/20200127_fucsovics_marton_davis_kupa","timestamp":"2020. január. 27. 10:15","title":"Fucsovics játéka kérdéses a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Szent László Kórházba szállították, a gépet fertőtlenítették.","shortLead":"A Szent László Kórházba szállították, a gépet fertőtlenítették.","id":"20200129_Magas_lazzal_vittek_korhazba_a_Kinabol_erkezo_repulo_elsotisztjet_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399582f5-2c7c-4afe-9548-fd1684099b37","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Magas_lazzal_vittek_korhazba_a_Kinabol_erkezo_repulo_elsotisztjet_Budapesten","timestamp":"2020. január. 29. 05:03","title":"Magas lázzal vitték kórházba a Kínából érkező repülő elsőtisztjét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","shortLead":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","id":"20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10269dfc-64b3-40ec-89ce-b3419fa27c44","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","timestamp":"2020. január. 29. 08:05","title":"Gyorsvasút épülhet Budapest és Kolozsvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]