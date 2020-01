Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","shortLead":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","id":"20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb397fe8-5d4a-44a7-a8b7-36835347828a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","timestamp":"2020. január. 29. 08:34","title":"Büntetőeljárás indult a menekültek ellen, akik áttörtek a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig nyomoznak az ügyben, de sok fejlemény nem történt. ","shortLead":"Még mindig nyomoznak az ügyben, de sok fejlemény nem történt. ","id":"20200128_Microsoft_botrany_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef925805-54f7-432f-a801-ffae8d17136f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Microsoft_botrany_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 28. 10:26","title":"Még senkit nem hallgatott ki a Microsoft-botrányban az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ce5523-caa1-4ac3-b2f6-0d8b4277cce0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hamisnak nyilvánították a művészettörténészek a Getty Múzeum által 2002-ben ötmillió dollárért megvásárolt Paul Gauguin-szobrot.\r

\r

","shortLead":"Hamisnak nyilvánították a művészettörténészek a Getty Múzeum által 2002-ben ötmillió dollárért megvásárolt Paul...","id":"20200129_Otmillio_dollareret_vettek_szenzaciokant_hordoztak_korbe_a_vilagban_most_kiderult_hogy_hamis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ce5523-caa1-4ac3-b2f6-0d8b4277cce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be9ee0-1458-4370-99a8-32b7827c7cda","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Otmillio_dollareret_vettek_szenzaciokant_hordoztak_korbe_a_vilagban_most_kiderult_hogy_hamis","timestamp":"2020. január. 29. 09:40","title":"Ötmillió dollárért vették, szenzációként hordozták körbe a világban, most kiderült, hogy hamis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most gratulált a miniszterelnök Dézsi Csaba Andrásnak.","shortLead":"Most gratulált a miniszterelnök Dézsi Csaba Andrásnak.","id":"20200129_A_gyoriek_lelken_tamadt_sebrol_irt_Orban_az_uj_polgarmesternek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bdc5f-bd9a-480b-a7f3-dd123c9cacad","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_gyoriek_lelken_tamadt_sebrol_irt_Orban_az_uj_polgarmesternek","timestamp":"2020. január. 29. 17:51","title":"A győriek lelkén támadt sebről írt Orbán az új polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon kevés napsütésre van csak esély.","shortLead":"Nagyon kevés napsütésre van csak esély.","id":"20200129_Esos_szeles_idore_szamithatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd370077-a3f8-49fb-9fbf-6c5137e67d6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Esos_szeles_idore_szamithatunk","timestamp":"2020. január. 29. 05:11","title":"Esős, szeles időre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","shortLead":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","id":"20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2e2d1-c50d-44ce-b697-cc639d54d925","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Megerősítették a röszkei határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4ada2a-2556-4e58-96b2-91d7a411b95a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előkészületekre eddig mintegy 6-7 milliárd forintot költöttek, a következő egy évben elmennek az összes nagyobb rendezvényre reklámozni a 2021-es magyarországi eseményt.","shortLead":"Az előkészületekre eddig mintegy 6-7 milliárd forintot költöttek, a következő egy évben elmennek az összes nagyobb...","id":"20200128_Kovacs_Zoltan_legalabb_egymillio_latogatot_var_a_jovo_evi_vadaszati_vilagkiallitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a4ada2a-2556-4e58-96b2-91d7a411b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaf9b9c-028e-448d-95e9-b326fe306220","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Kovacs_Zoltan_legalabb_egymillio_latogatot_var_a_jovo_evi_vadaszati_vilagkiallitasra","timestamp":"2020. január. 28. 20:53","title":"Kovács Zoltán legalább egymillió látogatót vár a jövő évi vadászati világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","shortLead":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","id":"20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b66c09-698a-441e-888d-654d1fd9eba1","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","timestamp":"2020. január. 29. 05:31","title":"Közel ötszáz háziorvosi praxis betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]