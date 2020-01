Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31d3d459-f553-4283-bba9-93980a2ea74c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselők összekapaszkodva énekelték el az Auld Lang Syne-t.","shortLead":"A képviselők összekapaszkodva énekelték el az Auld Lang Syne-t.","id":"20200129_auld_lang_syne_europai_parlament_egyesult_kiralysag_bucsu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d3d459-f553-4283-bba9-93980a2ea74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3725336-5edf-46bb-a0ba-c232cfba9d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_auld_lang_syne_europai_parlament_egyesult_kiralysag_bucsu","timestamp":"2020. január. 29. 21:18","title":"Szomorkás dallal búcsúztatta a távozó briteket az Európai Parlament – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978bdbec-f1bc-4b61-9a67-3dfbd5844ebb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kibérelte azt a Puskás Stadiont, amelyet részben a 70. születésnapját ünneplő ZÁÉV Zrt. épített fel. ","shortLead":"Kibérelte azt a Puskás Stadiont, amelyet részben a 70. születésnapját ünneplő ZÁÉV Zrt. épített fel. ","id":"20200130_Meszaros_Lorinc_a_cege_szuletesnapjat_sem_aprozza_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=978bdbec-f1bc-4b61-9a67-3dfbd5844ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2678bf2c-deaa-48b0-9c06-5309b826cd42","keywords":null,"link":"/kkv/20200130_Meszaros_Lorinc_a_cege_szuletesnapjat_sem_aprozza_el","timestamp":"2020. január. 30. 15:30","title":"Mészáros Lőrinc a cége születésnapját sem aprózza el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves kórházi adósság dupláját költené a kormány az egészségügyi intézmények kifestésére.","shortLead":"Az éves kórházi adósság dupláját költené a kormány az egészségügyi intézmények kifestésére.","id":"20200130_Elkepeszto_osszegbol_valositjak_meg_Orban_igeretet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8268263-9680-4bc8-a5ea-90cc1199d490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Elkepeszto_osszegbol_valositjak_meg_Orban_igeretet","timestamp":"2020. január. 30. 13:51","title":"Elképesztő összegből valósítják meg Orbán ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először megszavazta a ferencvárosi önkormányzat, mely iskolákat támogatnak kerületi forrásból, majd a tankerület igazgatója ezt önkényesen megváltoztatta. Az eredetileg megszavazott iskola ráadásul egy roma szegregációval küzdő intézmény.","shortLead":"Először megszavazta a ferencvárosi önkormányzat, mely iskolákat támogatnak kerületi forrásból, majd a tankerület...","id":"20200130_BelsoPesti_Tankeruleti_Kozpont_Tolnai_Marianna_Ferencvaros_Jozsef_Attila_Altalanos_Iskola_Leovey_Klara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254af2bd-94f7-42eb-86f8-df76a846a524","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_BelsoPesti_Tankeruleti_Kozpont_Tolnai_Marianna_Ferencvaros_Jozsef_Attila_Altalanos_Iskola_Leovey_Klara","timestamp":"2020. január. 30. 17:56","title":"Hamis információkkal próbálja menteni a tankerület igazgatója, hogy nem a megszavazott ferencvárosi iskolában fejlesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne terjedjen tovább? Magyarázó videó Gergely Mártonnal.","shortLead":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne...","id":"20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac410b0-169f-4b62-a3cf-0558965d1c30","keywords":null,"link":"/360/20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","timestamp":"2020. január. 29. 15:00","title":"Minden, amit a koronavírusról tudni kell – gyerekbarát videóban mondjuk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","shortLead":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","id":"20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023142-f1dd-49b0-b87b-80e91e4db412","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkora nyereséget ért el a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reptéren kiderült, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírus miatt lázasodott be, így az utasok speciális intézkedések nélkül elhagyhatták a gépet.","shortLead":"A reptéren kiderült, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírus miatt lázasodott be, így az utasok speciális...","id":"20200129_A_sanghaji_gep_utasai_a_repulon_vartak_mig_vizsgaltak_a_lazas_pilotat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f00e7f-9eb1-4cec-bd75-f724126f220f","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_sanghaji_gep_utasai_a_repulon_vartak_mig_vizsgaltak_a_lazas_pilotat","timestamp":"2020. január. 29. 14:59","title":"A sanghaji gép utasai a repülőn vártak, míg vizsgálták a lázas pilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c3739e-d22b-4ec8-800b-b7a1befc6d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet mintegy négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.","shortLead":"Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV...","id":"20200130_szamlagyar_afacsalas_nav_stromanok_ceghalo_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5c3739e-d22b-4ec8-800b-b7a1befc6d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba927fb1-b425-47fe-abfd-47b4d3b588be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_szamlagyar_afacsalas_nav_stromanok_ceghalo_repuloter","timestamp":"2020. január. 30. 10:43","title":"Nyaralásából hazatérve kapcsolta le a NAV a számlagyárost – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]