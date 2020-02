Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt, bedugult a városba vezető szakasz.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt, bedugult a városba vezető szakasz.","id":"20200203_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M3ason_a_bevezeto_szakaszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aa3f3f-cff4-42e6-9a08-8cda29892c8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M3ason_a_bevezeto_szakaszon","timestamp":"2020. február. 03. 07:02","title":"Négy autó ütközött össze az M3-ason a bevezető szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","shortLead":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","id":"20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c9f38d-156d-4651-8a4d-bd86283f25c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. február. 01. 14:11","title":"Péntektől nem jár a Hainan Airlines járata Csungking és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyerekeknek szóló mogyoróallergia elleni terápia kapott engedélyt, de nem old meg mindent.","shortLead":"Gyerekeknek szóló mogyoróallergia elleni terápia kapott engedélyt, de nem old meg mindent.","id":"20200202_Elkeszult_a_mogyoroallergia_elleni_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61923686-c0ee-465f-80e9-b5f606425f87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_Elkeszult_a_mogyoroallergia_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. február. 02. 10:40","title":"Engedélyt kapott a mogyoróallergia elleni gyógyszer, amely nem gyógyítja meg az allergiásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcf73-a571-459f-b762-a929c459d3d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","timestamp":"2020. február. 03. 11:37","title":"Villámlással, jégesővel és erős széllel érkezik kedden a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály utca sarkán.","shortLead":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály...","id":"20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9646a2e-9453-4f6f-b6cf-dbbbf80852b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","timestamp":"2020. február. 02. 13:48","title":"Leomlott egy híd Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok megtagadták, hogy a német gép Moszkvában szálljon le tankolni.","shortLead":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok...","id":"20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2c250c-3975-45b4-9c60-b14440ff83b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","timestamp":"2020. február. 02. 13:00","title":"Két fertőzött is volt a Vuhanból hazaszállított németek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e898794-483e-4243-a804-8395dc7d6e1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újrahonosíthatják Indiában a gepárdot, a világ leggyorsabb szárazföldi állatát, amelynek vadon élő példányai évtizedekkel ezelőtt kihaltak ott.","shortLead":"Újrahonosíthatják Indiában a gepárdot, a világ leggyorsabb szárazföldi állatát, amelynek vadon élő példányai...","id":"20200201_gepard_ujrahonositasa_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e898794-483e-4243-a804-8395dc7d6e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aec7ed-f445-47f0-ac3e-0cb9c42fa5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_gepard_ujrahonositasa_india","timestamp":"2020. február. 01. 16:03","title":"Döntött a bíróság, nem minden tudós örül: visszaköltözhetnek a gepárdok Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harry herceg a királyi családból, Schobert Norbert a szülőszobákból írta ki magát. Beindult a gálázás és az influenzaszezon, miközben a világ egyszerre próbált küzdeni egy új vírussal és a régi előítéletekből táplálkozó pánikkal. Ez volt a január az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Harry herceg a királyi családból, Schobert Norbert a szülőszobákból írta ki magát. Beindult a gálázás és...","id":"20200201_Schobert_Norbert_vajon_mit_gondolhat_Meghan_Markle_szules_utani_testerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4ffc7-9954-4c13-bd7a-888d0d10204c","keywords":null,"link":"/elet/20200201_Schobert_Norbert_vajon_mit_gondolhat_Meghan_Markle_szules_utani_testerol","timestamp":"2020. február. 01. 20:00","title":"Mit gondolhat Schobert Norbert Meghan Markle szülés utáni testéről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]