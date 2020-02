Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99177ca4-910a-4511-a454-f2b0bc02c134","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámoló szerint hat álarcos fegyveres robbanóanyagot telepített a vezeték alá. A detonációt hatalmas lángnyelvek kísérték. ","shortLead":"A beszámoló szerint hat álarcos fegyveres robbanóanyagot telepített a vezeték alá. A detonációt hatalmas lángnyelvek...","id":"20200203_Felrobbantottak_egy_gazvezeteket_a_Sinaifelszigeten_iszlamista_szelsosegesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99177ca4-910a-4511-a454-f2b0bc02c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9fec93-114c-451f-807a-9d4da8f5fa43","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Felrobbantottak_egy_gazvezeteket_a_Sinaifelszigeten_iszlamista_szelsosegesek","timestamp":"2020. február. 03. 06:40","title":"Felrobbantottak egy gázvezetéket a Sínai-félszigeten iszlamista szélsőségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","shortLead":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","id":"20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b67947-eda9-480c-95a5-2a710cacba4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","timestamp":"2020. február. 02. 17:29","title":"Két hétig lesznek karanténban a Vuhanból hazatérő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A londoni támadó alig egy hete szabadult ki a börtönből.","shortLead":"A londoni támadó alig egy hete szabadult ki a börtönből.","id":"20200202_Terrorcselekmenyert_iteltek_el_korabban_a_Londonban_keselo_majd_lelott_tamadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22500843-dfac-4cbf-bc8f-719448e781cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Terrorcselekmenyert_iteltek_el_korabban_a_Londonban_keselo_majd_lelott_tamadot","timestamp":"2020. február. 02. 22:45","title":"Terrorcselekményért ítélték el korábban a Londonban késelő, majd lelőtt támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Másfél kilométerre voltak, de nem tudtak segíteni.","shortLead":"Másfél kilométerre voltak, de nem tudtak segíteni.","id":"20200202_Toszegi_mentos_tortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a537a9-d928-4bc6-aba1-154b9025e8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Toszegi_mentos_tortenet","timestamp":"2020. február. 02. 10:30","title":"Tószegen annyit kellett várniuk a mentőknek, hogy mire megérkeztek, a beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","shortLead":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","id":"20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb70f4-f2e7-4e4a-811d-7318758637bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","timestamp":"2020. február. 02. 17:33","title":"A fideszes Czerván összekapcsolta a gyöngyöspatai romákkal a nagykátai tanár elleni fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyőt érdemes elővenni.","shortLead":"Az esernyőt érdemes elővenni.","id":"20200203_Esovel_es_eros_szellel_indul_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452b6a3a-f555-4229-ac50-f43d08c0e6e2","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Esovel_es_eros_szellel_indul_a_het","timestamp":"2020. február. 03. 05:31","title":"Esővel és erős széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudósítók csak az újságírók egy részének engedélyezték a részvételt, végül mindenki elhagyta a helyet.","shortLead":"A tudósítók csak az újságírók egy részének engedélyezték a részvételt, végül mindenki elhagyta a helyet.","id":"20200203_Kivonult_az_osszes_ujsagiro_Boris_Johnson_beszede_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35ee1c-4701-409a-ba18-27a092df2e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Kivonult_az_osszes_ujsagiro_Boris_Johnson_beszede_elott","timestamp":"2020. február. 03. 17:59","title":"Kivonult az összes újságíró Boris Johnson beszéde előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","shortLead":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","id":"20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60bc02b-2594-4286-b448-264f46275013","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","timestamp":"2020. február. 03. 09:18","title":"Díjazták a háborúskodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]