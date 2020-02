Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy embert letartóztattak a Los Angelestől északra történt lövöldözés után.","shortLead":"Egy embert letartóztattak a Los Angelestől északra történt lövöldözés után.","id":"20200203_Tavolsagi_buszon_lovoldoztek_Kaliforniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eca21a-a96b-4733-8b17-fb3751d36724","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Tavolsagi_buszon_lovoldoztek_Kaliforniaban","timestamp":"2020. február. 03. 15:30","title":"Távolsági buszon lövöldöztek Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","shortLead":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","id":"20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b9751-7111-464d-ac7d-0fd787806b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. február. 04. 09:38","title":"Késsel esett a munkatársának a metrófelújítás egyik dolgozója, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883786e6-d075-4e9b-9834-5bcbfbcf9fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ticwris Maxot mindennek lehet nevezni, csak épp letisztult eszköznek nem. A feltörekvő kínai gyártó új okosórájának képernyője egy kisebb telefonéval vetekszik.","shortLead":"A Ticwris Maxot mindennek lehet nevezni, csak épp letisztult eszköznek nem. A feltörekvő kínai gyártó új okosórájának...","id":"20200204_ticwris_max_okosora_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=883786e6-d075-4e9b-9834-5bcbfbcf9fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c850d97-3a50-4873-9024-e1d894ca78e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_ticwris_max_okosora_kina","timestamp":"2020. február. 04. 17:03","title":"Telefon csuklóra szíjazva: furcsa, de elég erős okosóra jött Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Genfi Egyetem kutatóinak sikerült bebizonyítaniuk az összefüggést a hasnyálmirigy sejtjeiben lévő biológiai óra zavara, valamint a 2-es típusú diabétesz kialakulása között.","shortLead":"A Genfi Egyetem kutatóinak sikerült bebizonyítaniuk az összefüggést a hasnyálmirigy sejtjeiben lévő biológiai óra...","id":"20200204_cukorbetegseg_diabetesz_hasnyalmirigy_cirkadian_ritmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33241515-c593-442e-bfa5-17e94d3c55c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_cukorbetegseg_diabetesz_hasnyalmirigy_cirkadian_ritmus","timestamp":"2020. február. 04. 14:03","title":"Bebizonyították a tudósok: a megzavart biológiai óra is cukorbetegséghez vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c9600-7210-4e64-9190-082cce027791","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Saját nézőpontját erőltetné rá az euróövezeti csatlakozás feltételrendszerére a Magyar Nemzeti Bank, amely ugyanakkor nem sietné el a közös valuta átvételét. ","shortLead":"Saját nézőpontját erőltetné rá az euróövezeti csatlakozás feltételrendszerére a Magyar Nemzeti Bank, amely ugyanakkor...","id":"202005__euroovezet__maastricht_20__tavolsagtarto_jegybank__onkenyes_onkentesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147c9600-7210-4e64-9190-082cce027791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0931a7-d694-4a76-b44a-decbea9eb884","keywords":null,"link":"/360/202005__euroovezet__maastricht_20__tavolsagtarto_jegybank__onkenyes_onkentesek","timestamp":"2020. február. 04. 07:00","title":"Új eurókritériumokat akarnak Matolcsyék, de a régieket sem nagyon teljesítjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1def305f-30e9-45a5-9e61-1b084de0cd5c","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer állásáról és alakulásáról szóló cikksorozat első része egy pillanatfelvétel volt a rendszer és az ellenzék viszonyáról 2020 elején, az önkormányzati választások után. A mostani írás azzal foglalkozik, hogy miért marad el a rendszerváltás, mi van, illetve mi várható helyette.","shortLead":"Az Orbán-rendszer állásáról és alakulásáról szóló cikksorozat első része egy pillanatfelvétel volt a rendszer és...","id":"20200205_hont_es_ismet_nem_tetszettunk_forradalmat_csinalni_ner_osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1def305f-30e9-45a5-9e61-1b084de0cd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4769ef4-2345-4308-8d2c-81a3d3609ac7","keywords":null,"link":"/360/20200205_hont_es_ismet_nem_tetszettunk_forradalmat_csinalni_ner_osszefogas","timestamp":"2020. február. 05. 07:00","title":"Hont: És ismét nem tetszettünk forradalmat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","shortLead":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","id":"20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330cdf54-56b8-4e6a-9b0c-bbb8d9b92066","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","timestamp":"2020. február. 04. 15:07","title":"Vihar: fél nap alatt százszor riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","shortLead":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","id":"20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e05c-8327-45ba-b0b9-b243403b9216","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","timestamp":"2020. február. 03. 10:18","title":"Könyvtáros lett a börtönben Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]