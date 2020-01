Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld liberalizmussal szemben.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld...","id":"20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1671e191-ec99-43ea-a5c7-a60eb5d80727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","timestamp":"2020. január. 27. 12:05","title":"Elárulta Varga Judit, milyen lehetne a keresztény-konzervatív zöldpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60da5e3-f417-438f-b4c8-744b4def19e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszabadultak az indulatok egy szekszárdi tárgyaláson, rendőröket kellett hívni a vádlottak miatt.","shortLead":"Elszabadultak az indulatok egy szekszárdi tárgyaláson, rendőröket kellett hívni a vádlottak miatt.","id":"20200127_szekszard_itelethirdetes_fiatal_ferfi_rendorseg_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60da5e3-f417-438f-b4c8-744b4def19e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed9fbc-38bc-4497-8cad-c6c0791eb26f","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_szekszard_itelethirdetes_fiatal_ferfi_rendorseg_birosag","timestamp":"2020. január. 27. 08:46","title":"A falat verte a bíróságon a fiatal, amikor meghallotta az ítéletet – még 3 évet kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen az estén nem volt ok örömre.","shortLead":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen...","id":"20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db5a17-822a-4cf8-bec8-f0b443024e73","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","timestamp":"2020. január. 27. 06:05","title":"Billie Eilish tarolta le a Grammy-díjkiosztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz több része az Alvilágnak, a Korhatáros szerelemnek és a Bogaras szülőknek sem. 