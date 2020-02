Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d16e64a7-cf7e-4bf2-b57c-8e96a905c3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először hírt adtak Li Venliang haláláról, majd cáfolták, hogy elhunyt volna. A BBC szerint először írtak igazat.","shortLead":"Először hírt adtak Li Venliang haláláról, majd cáfolták, hogy elhunyt volna. A BBC szerint először írtak igazat.","id":"20200206_Megvezette_a_vilagot_a_kinai_media_az_elhunyt_orvos_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16e64a7-cf7e-4bf2-b57c-8e96a905c3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e92a8c8-14c8-4210-9214-e9ce74bb65c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Megvezette_a_vilagot_a_kinai_media_az_elhunyt_orvos_ugyeben","timestamp":"2020. február. 06. 21:30","title":"Megvezette a világot a kínai média az elhunyt orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet az 1981 és 2010 közötti januári átlaghőmérsékleteket. De van olyan térség, ahol ennek közel duplája volt a különbség.","shortLead":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet...","id":"20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfd72af-5c2d-42e3-8966-ad343b50494d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","timestamp":"2020. február. 07. 10:03","title":"3,1 Celsius-fokkal volt melegebb 2020 januárja az elmúlt 30 év átlagánál Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben.","shortLead":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú...","id":"20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4962d-472b-4178-851a-9a4487ebc03f","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","timestamp":"2020. február. 05. 21:32","title":"A horvátoknál is gondot okoz a vihar, 270 kilométer per órás szelet mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt kétség afelől, hogy a jelenleg dúló koronavírus-járványnak nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági vonzatai is lesznek. A technológia világát is érinti, leginkább a nagy szereplőket, például az Apple-t és a Samsungot.","shortLead":"Nem volt kétség afelől, hogy a jelenleg dúló koronavírus-járványnak nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági vonzatai...","id":"20200205_apple_samsung_ellatasi_lancok_keslekedes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e7a97-f888-49a7-a661-a94494f08704","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_apple_samsung_ellatasi_lancok_keslekedes_koronavirus","timestamp":"2020. február. 05. 12:03","title":"A koronavírus az iPhone-okra és a Samsung telefonjaira is rossz hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajával rokonságban álló 30 óriásteknőst azonosítottak a kutatók egy tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton.","shortLead":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajával rokonságban álló 30 óriásteknőst azonosítottak a kutatók...","id":"20200206_kihalt_galapagosi_oriasteknosfaj_leszarmazottai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be7398-fec6-4641-a2a5-58841270b413","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_kihalt_galapagosi_oriasteknosfaj_leszarmazottai","timestamp":"2020. február. 06. 21:03","title":"Megtalálták a kihalt galápagosi óriásteknősök leszármazottait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A BKK eredménytelenül zárta le a Lánchíd és a Váralagút felújítására kiírt közbeszerzést, mert drágább ajánlatok érkeztek, mint amennyi pénz a felújításra jut. A fővárosnak nincs több pénze, a kormány nem ad, a hídon már korlátozást vezettek be.","shortLead":"A BKK eredménytelenül zárta le a Lánchíd és a Váralagút felújítására kiírt közbeszerzést, mert drágább ajánlatok...","id":"20200206_Eredmenyt_hirdettek_a_Lanchid_felujitasara_kiirt_kozbeszerzesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de042266-0e7d-4dc8-a6b3-d359a753ff17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Eredmenyt_hirdettek_a_Lanchid_felujitasara_kiirt_kozbeszerzesen","timestamp":"2020. február. 06. 11:02","title":"Lezárták a Lánchíd-felújítás közbeszerzését, és nem oldódott meg semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","shortLead":"A rajongók közel négy év böjt után férhetnek hozzá a képekhez.","id":"20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084d92ec-3179-49ba-937a-72e7c5608a96","keywords":null,"link":"/elet/20200206_Nyilvanos_lett_Rogan_Cecilia_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 06. 18:05","title":"Nyilvános lett Rogán Cecília Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","shortLead":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","id":"20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0bd687-27b2-414a-9f6f-264793fb1b92","keywords":null,"link":"/sport/20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","timestamp":"2020. február. 06. 14:59","title":"Elmarad az Újpest–Fradi szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]