[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Jokert valaki telibe trafálta.","shortLead":"A Jokert valaki telibe trafálta.","id":"20200201_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045a10a7-3575-4869-bca5-d3295a5f6ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2020. február. 01. 20:31","title":"Íme az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","shortLead":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","id":"20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c545d0-086f-4294-bb11-3721fc10a2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","timestamp":"2020. február. 02. 09:06","title":"Egy csapat versenypályára ugráló kenguru miatt kellett leinteni egy autóversenyt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass Albert kötelező tananyagként.



","shortLead":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass...","id":"20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca0f53a-87f3-4f02-9b4c-aec908ba4462","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 31. 22:32","title":"Péntek este tízkor megjelent az új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hiltontól igazolt tagot az igazgatóságába Mészáros Lőrinc szállodalánca, a Hunguest Hotels. Az igazgatóságba beült Mészáros tőzsdei érdekeltsége, az Opus vezérigazgatója is. Mészáros Beatrix tagja maradt a testületnek.\r

","shortLead":"A Hiltontól igazolt tagot az igazgatóságába Mészáros Lőrinc szállodalánca, a Hunguest Hotels. Az igazgatóságba beült...","id":"20200131_Meszaros_szallodalancanal_vezetosegcsere_volt_de_Meszaros_lanya_maradt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498a68a0-7c4c-4fe2-b107-300417cc0461","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Meszaros_szallodalancanal_vezetosegcsere_volt_de_Meszaros_lanya_maradt","timestamp":"2020. január. 31. 12:11","title":"Mészáros szállodaláncánál vezetőségcsere volt, de Mészáros lánya maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy félmillióval csökkent a bankban tartott pénze.","shortLead":"A házelnök vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy félmillióval csökkent a bankban tartott pénze.","id":"20200201_Kover_Laszlo_egy_fillert_sem_torlesztett_mikozben_elhalmoztak_ajandekokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff39ea2-9bff-46a2-a747-63dc84581608","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Kover_Laszlo_egy_fillert_sem_torlesztett_mikozben_elhalmoztak_ajandekokkal","timestamp":"2020. február. 01. 00:18","title":"Kövér László egy fillért sem törlesztett, miközben elhalmozták ajándékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek Amerikában, pénteken Spanyolorszában is megjelent a koronavírus. Magyar fertőzöttről nem tudni, péntek estétől belépés előtt minden közvetlenül Kínából érkező utast megvizsgálnak a Liszt Ferenc-repülőtéren. Egy-két héten belül eldől, hogy ebből világjárvány lesz-e, vagy lassan lecseng a vírus. ","shortLead":"Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek Amerikában, pénteken Spanyolorszában is megjelent a koronavírus. Magyar...","id":"20200201_koronavirus_tunet_tudogyulladas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642854b2-9387-4f64-930e-24e864aa071f","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_koronavirus_tunet_tudogyulladas_jarvany","timestamp":"2020. február. 01. 09:10","title":"Orvosokkal beszéltük át, mivel jár az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki eddig még nem tette meg, az a lehetőségek szerint ma vásárolja meg 2020-as e-matricáját. ","shortLead":"Aki eddig még nem tette meg, az a lehetőségek szerint ma vásárolja meg 2020-as e-matricáját. ","id":"20200131_fontos_hatarido_ma_lejarnak_a_tavalyi_autopalyamatricak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87434142-9b7c-49d2-a21a-182ecceefef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_fontos_hatarido_ma_lejarnak_a_tavalyi_autopalyamatricak","timestamp":"2020. január. 31. 09:21","title":"Fontos határidő: ma lejárnak a tavalyi autópályamatricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben a Brexitről, vagy mindarról, ami ide elvezetett, mint ahogyan a politikusok szóltak róla. És van pár igazi remekmű, amelyik aligha született volna meg, ha nincs a 2016-os, a kilépésről döntő népszavazás. Itt a hvg.hu Brexit-listája.","shortLead":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben...","id":"20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5a3049-ed98-4b17-a9fc-55953f51a093","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","timestamp":"2020. január. 31. 15:30","title":"Zene ön- és nemzetgyalázáshoz: itt a nagy Brexit-playlist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]