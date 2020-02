Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5368af8-99e0-4e7d-80de-ce3a7e4c48e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól megmutatkozik, hogy mit ér az összkerékhajtás kisebb motorral, de az is, miért lehet szeretni a hathengeres motor karakterét hátsókerék-hajtással.","shortLead":"Jól megmutatkozik, hogy mit ér az összkerékhajtás kisebb motorral, de az is, miért lehet szeretni a hathengeres motor...","id":"20200211_Kiskompaktok_nagy_csataja_MercedesAMG_A45S_BMW_M2_Audi_RS3_VW_Golf_R","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5368af8-99e0-4e7d-80de-ce3a7e4c48e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c586904-95fe-45fe-bee5-dbbe8070f4cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Kiskompaktok_nagy_csataja_MercedesAMG_A45S_BMW_M2_Audi_RS3_VW_Golf_R","timestamp":"2020. február. 11. 12:42","title":"Kis kompaktok nagy csatája: Mercedes-AMG A45S, BMW M2, Audi RS3, VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d86ffec-6d5d-4b90-ba17-77d62a6485cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak a tucatnyi autónak, amit évente el kell adni, illik megadni a körítést. ","shortLead":"Annak a tucatnyi autónak, amit évente el kell adni, illik megadni a körítést. ","id":"20200211_Pont_olyan_egy_Bugattiszalon_Parizsban_amilyennek_elkepzeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d86ffec-6d5d-4b90-ba17-77d62a6485cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b065143-573a-4ecc-b19e-3d1c81ba50c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Pont_olyan_egy_Bugattiszalon_Parizsban_amilyennek_elkepzeli","timestamp":"2020. február. 12. 12:10","title":"Pont olyan egy Bugatti-szalon Párizsban, mint amilyennek elképzeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fél év alatt 126-szor lépett be a hivatal számítógépén a személy- és lakcímnyilvántartásba.","shortLead":"Fél év alatt 126-szor lépett be a hivatal számítógépén a személy- és lakcímnyilvántartásba.","id":"20200212_Hivatali_visszaeles_miatt_marasztaltak_el_egy_volt_polgarmestert_Baranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e32b1-15cd-4781-9d6b-c72fee01530b","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Hivatali_visszaeles_miatt_marasztaltak_el_egy_volt_polgarmestert_Baranyaban","timestamp":"2020. február. 12. 18:07","title":"Hivatali visszaélés miatt marasztaltak el egy volt polgármestert Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9fa9d3-332c-46c4-8ac8-71150153c63c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hamarosan megjelenő Galaxy Buds+ fülest, akárcsak az elődjét, iPhone-nal is lehet majd használni. Jó hír lehet ez, miután Az AirPodsnál olcsóbb, de teljesítményében elfogadható eszközről van szó.","shortLead":"A hamarosan megjelenő Galaxy Buds+ fülest, akárcsak az elődjét, iPhone-nal is lehet majd használni. Jó hír lehet ez...","id":"20200210_samsung_galaxy_buds_plus_iphone_kompatibilitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a9fa9d3-332c-46c4-8ac8-71150153c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86c5e37-e87c-463b-a58b-e13f481dd4e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_samsung_galaxy_buds_plus_iphone_kompatibilitas","timestamp":"2020. február. 10. 22:08","title":"Drágállja az AirPodsot? Akkor várja meg a Samsung új fülesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","shortLead":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","id":"20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c1486e-53a3-4336-9fdc-9c3e12ab6da6","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","timestamp":"2020. február. 11. 14:59","title":"Letépte az orosházi vásárcsarnok tetejét a szél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","shortLead":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","id":"20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b9abc0-80f0-4e7b-9246-6138c9a5a565","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","timestamp":"2020. február. 12. 12:21","title":"A köznevelési államtitkár szerint az új NAT kevesebb terhet rak a diákokra és a tanárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbaa20d-a5b9-4844-9ec7-931625127ff2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy felhasználó arra volt kíváncsi, vajon mennyire lehet megterhelni egy igen erősre konfigurált Mac Prót a köztudottan erőforrás-pazarló Chrome böngészővel. Tapasztalatait megosztotta a Twitteren.","shortLead":"Egy felhasználó arra volt kíváncsi, vajon mennyire lehet megterhelni egy igen erősre konfigurált Mac Prót a köztudottan...","id":"20200212_apple_mac_pro_6000_chrome_ful_megnyitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bbaa20d-a5b9-4844-9ec7-931625127ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258784c4-0ba8-4a9a-9027-a359ca9e2fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_apple_mac_pro_6000_chrome_ful_megnyitasa","timestamp":"2020. február. 12. 08:03","title":"A nagy Chrome-kihívás: 6000 böngészőfület nyitottak meg, hogy próbára tegyék a bivalyerős Mac Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","shortLead":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","id":"20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e4f9ea-7482-47a3-832c-79fe539e904c","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","timestamp":"2020. február. 11. 10:50","title":"Mégis mit keresett Eminem az Oscaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]