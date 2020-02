Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete minden kormánypárti honatyát feleltetett, a válaszokat pedig értékelte.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete minden kormánypárti honatyát feleltetett, a válaszokat pedig értékelte.","id":"20200212_orban_viktor_fidesz_karmelita_kolostor_osztalyzat_ertekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b0474-011f-42c1-8ef6-5f8325a6796f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_orban_viktor_fidesz_karmelita_kolostor_osztalyzat_ertekeles","timestamp":"2020. február. 12. 10:48","title":"Kiderült, hogyan osztályozta Orbán a fideszes képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","shortLead":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","id":"20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c1486e-53a3-4336-9fdc-9c3e12ab6da6","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","timestamp":"2020. február. 11. 14:59","title":"Letépte az orosházi vásárcsarnok tetejét a szél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","shortLead":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","id":"20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb0967-984a-42ae-a6fb-02becfff3a56","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","timestamp":"2020. február. 12. 13:18","title":"Eltemették Kobe Bryantet és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint engedélyeznék, hogy a világtól elzárt távoli helyeken nős férfiak is szolgálhassanak katolikus papként. A pápai állásfoglalás a tradíciókat féltő konzervatívok diadalát jelenti, szerintük a változtatás olyan lejtőre taszíthatta volna az egyházat, amelyen már nincs megállás.","shortLead":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint...","id":"20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0065b-7824-4735-afe9-b646fffeed6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","timestamp":"2020. február. 12. 12:38","title":"A pápa elvetette a cölibátus részleges feloldását, a konzervatívok örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlávik János infektológus szerint a koronavírusok nem szeretik a nyarat.","shortLead":"Szlávik János infektológus szerint a koronavírusok nem szeretik a nyarat.","id":"20200213_Szlavik_A_nyarra_vege_lehet_a_koronavirusjarvanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc72931-a341-4c8e-9ef3-b0084ebcada2","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Szlavik_A_nyarra_vege_lehet_a_koronavirusjarvanynak","timestamp":"2020. február. 13. 08:34","title":"Szlávik: A nyárra vége lehet a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423409ce-fb9c-4876-af81-3d33b6dd88c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a bajor gázolajos modellek azért annyira még nem hibridek, hogy zöld rendszámot kaphassanak.","shortLead":"Ezek a bajor gázolajos modellek azért annyira még nem hibridek, hogy zöld rendszámot kaphassanak.","id":"20200211_nagyon_erosek_es_picit_zoldek_uj_dizelhibrid_bmw_divatterepjarok_jottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423409ce-fb9c-4876-af81-3d33b6dd88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd3ef64-a40e-4bcb-9c60-707df0fb510d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_nagyon_erosek_es_picit_zoldek_uj_dizelhibrid_bmw_divatterepjarok_jottek","timestamp":"2020. február. 11. 13:21","title":"Nagyon erősek és picit zöldek: új dízelhibrid BMW divatterepjárók jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amerikaiak buktatták le a gyerekpornóval vádolt nagykövetet, előzetesben a brit-amerikai késelő, világjárvány lehet koronavírusból egy kutató szerint. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Amerikaiak buktatták le a gyerekpornóval vádolt nagykövetet, előzetesben a brit-amerikai késelő, világjárvány lehet...","id":"20200211_Radar360_Gyarfas_a_vadlottak_padjan_durva_napja_volt_a_tuzoltoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebc04e5-67b3-46fd-86eb-c863b985c31a","keywords":null,"link":"/360/20200211_Radar360_Gyarfas_a_vadlottak_padjan_durva_napja_volt_a_tuzoltoknak","timestamp":"2020. február. 11. 17:30","title":"Radar360: Gyárfás a vádlottak padján, durva napja volt a tűzoltóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi látásuk megmaradt, hogy észreveszik az oszlopokat, azok kitapogathatják a betűket az élénkkék színű táblácskákon. ","shortLead":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi...","id":"202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59432f08-49ad-4412-9240-e2faee0ce90d","keywords":null,"link":"/360/202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","timestamp":"2020. február. 12. 10:00","title":"Kiemelkedő ötlet: újfajta utcai táblákat vezetnek be egy német kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]