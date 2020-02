Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","shortLead":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","id":"20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97c0c0-224e-4654-a504-a78299fe0dda","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","timestamp":"2020. február. 18. 14:52","title":"Véletlenül egy kínai pornóoldalra vezetett a brit királyi család honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a 19 megyében hiány van kórházi és rendelői dolgozókból, főleg ápolók, szülészek és mentőtisztek hiányoznak.","shortLead":"Mind a 19 megyében hiány van kórházi és rendelői dolgozókból, főleg ápolók, szülészek és mentőtisztek hiányoznak.","id":"20200219_A_tiz_eve_vegzett_egeszsegugyi_szakdolgozok_ketharmada_palyaelhagyo_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f824b1c-3cf5-44c6-b470-2a32c3649c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_tiz_eve_vegzett_egeszsegugyi_szakdolgozok_ketharmada_palyaelhagyo_lett","timestamp":"2020. február. 19. 07:24","title":"A tíz éve végzett egészségügyi szakdolgozók kétharmada pályaelhagyó lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a fővárosi közgyűlés, mind a kerületek hozzányúlhatnak a parkoláshoz. A külső városrészekben viszont nem kell számítani változásra.","shortLead":"Mind a fővárosi közgyűlés, mind a kerületek hozzányúlhatnak a parkoláshoz. A külső városrészekben viszont nem kell...","id":"20200218_Atszabjak_a_budapesti_parkolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bb4695-fa37-4868-9ddd-dbdc9faf3871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Atszabjak_a_budapesti_parkolast","timestamp":"2020. február. 18. 07:57","title":"Átszabják a budapesti parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616bc165-f3e0-4fa7-a1b6-9ba51913cd6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha az ősrobbanás előtt visszafelé ment az idő, hogy jutottunk el az ősrobbanásig? Hadházi László saját történetével bizonyítja, miért zavar meg sokakat az időszámítás. ","shortLead":"Ha az ősrobbanás előtt visszafelé ment az idő, hogy jutottunk el az ősrobbanásig? Hadházi László saját történetével...","id":"20200217_Duma_Aktual_Az_idoszamitas_kezdetekor_kartyanaptarokat_hoztak_a_Harom_Kiralyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=616bc165-f3e0-4fa7-a1b6-9ba51913cd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70504c8a-ed5f-4b45-a7ff-333442f25f5d","keywords":null,"link":"/360/20200217_Duma_Aktual_Az_idoszamitas_kezdetekor_kartyanaptarokat_hoztak_a_Harom_Kiralyok","timestamp":"2020. február. 17. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az időszámítás kezdetén kártyanaptárt is hoztak a háromkirályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság keddi határozata szerint B. Krisztián ügyét felül kell vizsgálni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság keddi határozata szerint B. Krisztián ügyét felül kell vizsgálni.","id":"20200218_lugos_orvos_alkotmanybirosag_kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4eed06-d52d-4f21-a240-eb5e2d207255","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_lugos_orvos_alkotmanybirosag_kuria","timestamp":"2020. február. 18. 13:26","title":"Visszakerül a Kúriára a lúgos orvos ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","shortLead":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","id":"20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d63f0f-c3f7-4e41-8909-05b4062447cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","timestamp":"2020. február. 18. 11:21","title":"Megérkezett a vadonatúj Mercedes GLA Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f5f2f-a729-44ef-bb35-66f7185cf795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vancouverben próbálkoznak a belövőszobák mintájára opiátautomatával, abban bízva, hogy így kevesebben vesznek a feketepiacon rossz minőségű anyagot.","shortLead":"Vancouverben próbálkoznak a belövőszobák mintájára opiátautomatával, abban bízva, hogy így kevesebben vesznek...","id":"20200219_Uzembe_helyeztek_a_vilag_elso_opiatautomatajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f5f2f-a729-44ef-bb35-66f7185cf795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1141ab0f-a1bd-4416-9b01-db437bfdfedd","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Uzembe_helyeztek_a_vilag_elso_opiatautomatajat","timestamp":"2020. február. 19. 05:58","title":"Üzembe helyezték a világ első opiátautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53e81b-a404-4319-a835-efc13cdd0c70","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Bár a közös ellenzéki jelölt magabiztosan nyert a dunaújvárosi időközi parlamenti választáson, hiú ábránd volna kormányváltást alapozni a hétvégi teljesítményre. A Fidesz előre beárazta a vereséget, még a környező kistelepüléseken sem mozgósított úgy, ahogy szokott.","shortLead":"Bár a közös ellenzéki jelölt magabiztosan nyert a dunaújvárosi időközi parlamenti választáson, hiú ábránd volna...","id":"20200219_Dunaujvarosi_valasztas_osszefogas_olvasztotegely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b53e81b-a404-4319-a835-efc13cdd0c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e52521-edb2-421f-88da-bb1547928438","keywords":null,"link":"/360/20200219_Dunaujvarosi_valasztas_osszefogas_olvasztotegely","timestamp":"2020. február. 19. 11:00","title":"Orbán látszólag elengedte Dunaújvárost, de a vereséget nem viseli jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]