[{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában legyen a Fidesz pártalapítványának rendezvényén.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában...","id":"20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530e377-a756-43b1-a2f9-c6a2623fa7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","timestamp":"2020. február. 18. 10:11","title":"Törvénysértő lehetett az egyenruhás katonák jelenléte Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kapott még engedélyeket a Giro d'Italia a fővárosi önkormányzattól, plusztámogatást pedig már biztosan nem is fog kapni.","shortLead":"Nem kapott még engedélyeket a Giro d'Italia a fővárosi önkormányzattól, plusztámogatást pedig már biztosan nem is fog...","id":"20200219_Giro_kover_kerekpar_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8c495f-dedf-493a-8b7d-bc20fa514031","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Giro_kover_kerekpar_budapest","timestamp":"2020. február. 19. 07:09","title":"Népszava: Kövér László nem engedné, hogy a Parlament előtt menjen el a Giro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra fordítja.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra...","id":"20200218_jeff_bezos_klimavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f685ef9b-49d8-41df-8663-fdaad38053b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_jeff_bezos_klimavedelem","timestamp":"2020. február. 18. 05:01","title":"Jeff Bezos elképesztő összeget ajánlott fel a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. A 29 darab Neoplan összesen 2,3 milliárd forintba kerül.","shortLead":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. ","id":"20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3060a8-5e90-4141-8a2d-3751da871e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","timestamp":"2020. február. 18. 14:33","title":"Új buszokat vásárolt a Volán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a 19 megyében hiány van kórházi és rendelői dolgozókból, főleg ápolók, szülészek és mentőtisztek hiányoznak.","shortLead":"Mind a 19 megyében hiány van kórházi és rendelői dolgozókból, főleg ápolók, szülészek és mentőtisztek hiányoznak.","id":"20200219_A_tiz_eve_vegzett_egeszsegugyi_szakdolgozok_ketharmada_palyaelhagyo_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f824b1c-3cf5-44c6-b470-2a32c3649c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_tiz_eve_vegzett_egeszsegugyi_szakdolgozok_ketharmada_palyaelhagyo_lett","timestamp":"2020. február. 19. 07:24","title":"A tíz éve végzett egészségügyi szakdolgozók kétharmada pályaelhagyó lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","shortLead":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","id":"20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f8669a-1b65-4993-99df-997bee24f485","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","timestamp":"2020. február. 19. 17:05","title":"Bill Gates Porschét vezet Tesla helyett, Musk kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","shortLead":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","id":"20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d0d33-50c5-431c-99e0-16b93e8f3360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","timestamp":"2020. február. 19. 10:55","title":"Manapság egy ilyen VW kisbusz 31 millió forintot ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évi 15 millió forintot vár a főváros attól, hogy újra lesz kerékbilincselés.","shortLead":"Évi 15 millió forintot vár a főváros attól, hogy újra lesz kerékbilincselés.","id":"20200219_kerekbilincs_budapest_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefe2182-85dc-4efc-a72e-e13ed98eeb27","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_kerekbilincs_budapest_auto","timestamp":"2020. február. 19. 09:37","title":"Újra kerékbilincset raknának Budapesten a szabálytalanul parkoló autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]