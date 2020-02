Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár nagy meglepetés nem született, az est produkciói így is nyújtottak elég beszédtémát: a nemi egyenlőtlenség és Boris Johnson rasszizmusa is terítékre került.","shortLead":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár...","id":"20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343bf74b-29f2-4152-9d7a-85e9e3179719","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","timestamp":"2020. február. 19. 10:16","title":"A rendezvény, ahol elhangzott, hogy Boris Johnson „igazi rasszista” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az anyag a mesterséges intelligencia térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó kérdésekre keres választ.","shortLead":"Az anyag a mesterséges intelligencia térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó...","id":"20200217_mesterseges_intelligencia_strategia_itm_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e0b592-643a-4460-9b9c-bbd21e8061dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_mesterseges_intelligencia_strategia_itm_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. február. 17. 21:23","title":"Már mesterségesintelligencia-stratégiája is van Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616bc165-f3e0-4fa7-a1b6-9ba51913cd6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha az ősrobbanás előtt visszafelé ment az idő, hogy jutottunk el az ősrobbanásig? Hadházi László saját történetével bizonyítja, miért zavar meg sokakat az időszámítás. ","shortLead":"Ha az ősrobbanás előtt visszafelé ment az idő, hogy jutottunk el az ősrobbanásig? Hadházi László saját történetével...","id":"20200217_Duma_Aktual_Az_idoszamitas_kezdetekor_kartyanaptarokat_hoztak_a_Harom_Kiralyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616bc165-f3e0-4fa7-a1b6-9ba51913cd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70504c8a-ed5f-4b45-a7ff-333442f25f5d","keywords":null,"link":"/360/20200217_Duma_Aktual_Az_idoszamitas_kezdetekor_kartyanaptarokat_hoztak_a_Harom_Kiralyok","timestamp":"2020. február. 17. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az időszámítás kezdetén kártyanaptárt is hoztak a háromkirályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez. A miniszterelnök napokkal korábban jelentette be, hogy a kormány erre készül.","shortLead":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez...","id":"20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca85df7d-3e97-40d9-b334-00776b500866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","timestamp":"2020. február. 18. 18:37","title":"Klímavédelmi akcióterv: a jelek szerint a kormány épp csak az érintettekkel nem egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bcdcb6-84bd-46d1-abc7-e54f28f2a4fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ismét élőben nézhetjük a gólyákat. ","shortLead":"Ismét élőben nézhetjük a gólyákat. ","id":"20200218_Indul_a_nyolcadik_evad_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49bcdcb6-84bd-46d1-abc7-e54f28f2a4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2ed45e-2bf4-4c11-b282-e55c9ba0cb19","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Indul_a_nyolcadik_evad_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. február. 18. 14:01","title":"Indul a nyolcadik évad a gemenci gólyafészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki a hvg.hu által kikért frakciószerződésekből. Ez nem látszik meg a párt népszerűségén: a Závecz Research januári mérése szerint a biztos pártválasztók nem juttatnák most be a Parlamentbe. A párt közeléből nem tűnt el teljesen a korábbi társelnök, Schiffer András, ahogy az EP-listavezetőnek, Vágó Gábornak is leesik pár millió.","shortLead":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki...","id":"20200218_lmp_frakcioszerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacab23b-dfab-405f-b0ac-47dafc49c525","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_lmp_frakcioszerzodes","timestamp":"2020. február. 18. 06:30","title":"Schiffer és Vágó még mindig rajta van az LMP fizetési listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1797ad-24d8-42ba-a93f-4a09f562708d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több ázsiai rendezvényt nem tartanak meg a járvány miatt, de a kínai sportolók sem utazhatnak külföldre.","shortLead":"Több ázsiai rendezvényt nem tartanak meg a járvány miatt, de a kínai sportolók sem utazhatnak külföldre.","id":"20200219_Forma1tol_az_atletikai_vilagbajnoksagig__Ezeket_a_sportesemenyeket_halasztottak_el_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1797ad-24d8-42ba-a93f-4a09f562708d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5930be-81a4-45f8-bca3-3e6836df90c7","keywords":null,"link":"/sport/20200219_Forma1tol_az_atletikai_vilagbajnoksagig__Ezeket_a_sportesemenyeket_halasztottak_el_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 19. 10:41","title":"Forma-1-től az atlétikai világbajnokságig – ezeket a sporteseményeket halasztották el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran pattannak ki viták a politikai hatalmak között, hogy a régió, amelyet ketten is határolnak, kihez tartozik. Ezt a kérdést próbálja meg eldönteni a Google Térkép egy egyszerű változtatással.","shortLead":"Gyakran pattannak ki viták a politikai hatalmak között, hogy a régió, amelyet ketten is határolnak, kihez tartozik. Ezt...","id":"20200219_google_terkep_maps_navigacio_kasmir_regio_krim_felsziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d41b3-124b-4a04-af4d-910dd3385794","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_google_terkep_maps_navigacio_kasmir_regio_krim_felsziget","timestamp":"2020. február. 19. 08:03","title":"Megváltozott a Google Maps, más-más országokból más-más térkép látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]