[{"available":true,"c_guid":"7a96fa0b-af55-49a4-9ca7-5a3069c0e8d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy hét van még befizetni a kötelezőt, és a határidő ráadásul hétvégére esik. ","shortLead":"Egy hét van még befizetni a kötelezőt, és a határidő ráadásul hétvégére esik. ","id":"20200222_Szigoru_hatarido_jon_az_autosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a96fa0b-af55-49a4-9ca7-5a3069c0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db176aa-ddce-4990-8388-f8d94e55918b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Szigoru_hatarido_jon_az_autosoknak","timestamp":"2020. február. 22. 08:45","title":"Szigorú fizetési határidő jön az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e86e620-8d26-4dd9-aa66-e25b49696ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tompai határátkelő környékén találták az alagutat a rendőrök. ","shortLead":"A tompai határátkelő környékén találták az alagutat a rendőrök. ","id":"20200221_Ujabb_migansalagutat_talaltak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e86e620-8d26-4dd9-aa66-e25b49696ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78863ed-9b88-4781-9df9-d38f5d2a0719","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Ujabb_migansalagutat_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2020. február. 21. 18:41","title":"Újabb \"migráns-alagutat\" találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke közösségi oldalán megosztott videójában arra biztatja az embereket, hogy mondják el az ellenzéki összefogásról a véleményüket.","shortLead":"A DK elnöke közösségi oldalán megosztott videójában arra biztatja az embereket, hogy mondják el az ellenzéki...","id":"20200221_Online_konzultaciot_inditott_Gyurcsany_az_ellenzeki_osszefogasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6773a5-f3ca-440b-9679-5bb6153cb81d","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Online_konzultaciot_inditott_Gyurcsany_az_ellenzeki_osszefogasrol","timestamp":"2020. február. 21. 12:18","title":"Online konzultációt indított Gyurcsány az ellenzéki összefogásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple mindig is szűk kereteket szabott a felhasználóknak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg iPhone-jukon (iPadjükön), egy új értesülése szerint a vállalat most igen nagyvonalú lépésre készül ezzel kapcsolatban. Igaz, nem jószántából.","shortLead":"Bár az Apple mindig is szűk kereteket szabott a felhasználóknak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg iPhone-jukon...","id":"20200222_alapertelmezett_appok_megvaltoztatasa_ios_ipados","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a1512-5c6d-4f4a-a80d-3e3a22a030b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_alapertelmezett_appok_megvaltoztatasa_ios_ipados","timestamp":"2020. február. 22. 15:03","title":"Örülhet, aki Gmailt használ, enyhítheti az Apple az iPhone-os szigort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a csemetéjüknek mobilt fontolgató szülőknek ajánlja a Tone azt az új készüléket, amely egy funkciónak hála megakadályozza, hogy meztelenkedős szelfiket készítsenek vele.","shortLead":"Elsősorban a csemetéjüknek mobilt fontolgató szülőknek ajánlja a Tone azt az új készüléket, amely egy funkciónak hála...","id":"20200222_tone_e20_mobiltelefon_szelfi_meztelen_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4676d121-1862-4b83-a93b-3b7c4e276729","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_tone_e20_mobiltelefon_szelfi_meztelen_foto","timestamp":"2020. február. 22. 17:03","title":"Olyan telefon készült, amellyel nem lehet meztelen képet készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemek és Nemváltók címmel rendezik meg a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő előadását.","shortLead":"Nemek és Nemváltók címmel rendezik meg a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő előadását.","id":"20200221_Lehetsegese_nemet_valtani_vagy_nem_nelkul_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643927a6-7fd3-4a3f-ae5c-98f7fd50a2c4","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Lehetsegese_nemet_valtani_vagy_nem_nelkul_elni","timestamp":"2020. február. 21. 14:13","title":"Lehetséges-e nemet váltani, vagy nem nélkül élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér a véleménynyilvánítási szabadságba.","shortLead":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér...","id":"20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b86f5b-5e56-492f-b58f-bb459f3f3318","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","timestamp":"2020. február. 20. 19:19","title":"Ab: közéleti vitában szabad vírusnak nevezni az ellenfelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a gépi tanulás segítségével kutatott fel egy sor olyan appot, amely hirdetésekkel verték át a felhasználókat.","shortLead":"A Google a gépi tanulás segítségével kutatott fel egy sor olyan appot, amely hirdetésekkel verték át a felhasználókat.","id":"20200222_google_play_aruhaz_atveros_app_hirdetes_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f7ddef-d9a8-4fb3-9b27-4ad7a7dc15c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_google_play_aruhaz_atveros_app_hirdetes_reklam","timestamp":"2020. február. 22. 09:03","title":"600 androidos alkalmazást törölt a Google, miután kiderült, hogy átverik a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]