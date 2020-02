Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10402256-e706-4bfc-8fd6-84b2119b1833","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A múlttal való szembenézés és a jelen próbatételei között ingadozva talál vissza önmagához Szabó István új filmje, a Zárójelentés orvosaként az osztrák és német nyelvterület színházi fenoménja.","shortLead":"A múlttal való szembenézés és a jelen próbatételei között ingadozva talál vissza önmagához Szabó István új filmje...","id":"202008__klaus_maria_brandauer_szinesz__agonoszrol_hamis_hitrol__orvosi_eset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10402256-e706-4bfc-8fd6-84b2119b1833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be965c36-4abd-4c4d-b650-d91d1df559da","keywords":null,"link":"/360/202008__klaus_maria_brandauer_szinesz__agonoszrol_hamis_hitrol__orvosi_eset","timestamp":"2020. február. 20. 19:00","title":"Klaus Maria Brandauer: A gonosz a legváratlanabb pillanatokban jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és tanúk megfélemlítése miatt mondták ki bűnösnek.\r

\r

","shortLead":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és...","id":"20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbe678d-b687-4c46-8d66-9b26093e9479","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","timestamp":"2020. február. 20. 21:55","title":"Több mint három év börtönt kapott Trump volt tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megint megugrott a napi új fertőzöttek száma, ráadásul 118 újabb halálos áldozatot is bejelentettek a kínai hatóságok.","shortLead":"Megint megugrott a napi új fertőzöttek száma, ráadásul 118 újabb halálos áldozatot is bejelentettek a kínai hatóságok.","id":"20200221_Koronavirus_ismet_nott_a_napi_uj_fertozottek_szama_118_halottat_is_bejelentettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36176dce-0e41-4021-bda0-2892780b38dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Koronavirus_ismet_nott_a_napi_uj_fertozottek_szama_118_halottat_is_bejelentettek","timestamp":"2020. február. 21. 05:33","title":"Koronavírus: ismét nőtt a napi új fertőzöttek száma, 118 halottat is bejelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két jelölést is kapott a pártban, a kongresszus fog dönteni a szerepéről.","shortLead":"Két jelölést is kapott a pártban, a kongresszus fog dönteni a szerepéről.","id":"20200221_Kalman_Olga_DKs_elnoksegi_tag_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fdb5cf-b64a-4dde-b343-213cdf812655","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Kalman_Olga_DKs_elnoksegi_tag_lenne","timestamp":"2020. február. 21. 06:32","title":"Kálmán Olga DK-s elnökségi tag lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","id":"20200220_Evtizedekig_orzi_az_allam_az_egeszsegugyi_adatainkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0eb3a7-ef08-49c6-9ad9-bdcbe2e9a07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Evtizedekig_orzi_az_allam_az_egeszsegugyi_adatainkat","timestamp":"2020. február. 20. 13:57","title":"Évtizedekig őrzi az állam az egészségügyi adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff75d59-d76e-4b52-b447-392b3f90302c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Technikai fejlesztés lesz, az ügyfeleket értesítették.","shortLead":"Technikai fejlesztés lesz, az ügyfeleket értesítették.","id":"20200220_Szombatrol_vasarnapra_virradora_nem_tudnak_bankkartyaval_fizetni_a_Raiffeisen_ugyfelei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff75d59-d76e-4b52-b447-392b3f90302c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cf77b-46eb-4072-899e-b807904a08a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Szombatrol_vasarnapra_virradora_nem_tudnak_bankkartyaval_fizetni_a_Raiffeisen_ugyfelei","timestamp":"2020. február. 20. 15:38","title":"Szombatról vasárnapra virradóra nem tudnak majd bankkártyával fizetni a Raiffeisen ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","shortLead":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","id":"20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af451452-ad42-4cde-8adc-d87f97cbf82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Vészjóslóan fekete a legújabb, 1600 lóerős Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09de1fda-8643-4d6f-99eb-6f273695e90a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Annak ellenére, hogy a gyermekvállalás magánügy, mindig van egy családtag, kolléga vagy éppen közszereplő, aki a nőnél sokkal jobban tudja, mikor kellene már elgondolkodnia rajta. A KV Társulat, az E-Mancik Színházi Manufaktúra és a MASZK Egyesület (Szeged) arra vállalkozott, hogy körüljárja, mit jelent ma Magyarországon szülni vagy nem szülni. Kritika a Lenni vagy nem című előadásról.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a gyermekvállalás magánügy, mindig van egy családtag, kolléga vagy éppen közszereplő, aki a nőnél...","id":"20200220_Kell_az_a_krva_gyerek_hogy_lassak_normalis_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09de1fda-8643-4d6f-99eb-6f273695e90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169b5aa3-7869-4ecb-96f7-7fbf7a6f504a","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Kell_az_a_krva_gyerek_hogy_lassak_normalis_vagyok","timestamp":"2020. február. 20. 17:30","title":"„Kell az a k*rva gyerek, hogy lássák, normális vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]