Új okostelefont, az idei év első saját csúcstelefonját jelentette be a Sharp Japánban. A specifikációk egy erős készülékről árulkodnak.

A Qualcomm legaktuálisabb mobil lapkakészlete, a Snapdragon 865 (5G modemmel) került a Sharp idei első csúcskészülékébe, az AQUOS R5G-be. Míg mások menekülnek a notchtól (szenzorszigettől), a Sharp egyenesen kettőt is tett az újdonságba, egy U alakút felülre, és egy nyújtottabb formát alulra.

© Techandroidos

A készüléknek 6,5”-es QHD+ (1440 x 3168 pixeles), 120 Hz képfrissítésű, Pro IGZO kijelzője van, Adobe RGB támogatással, illetve beépített képkontroll technológiával. Ez utóbbi automatikusan hozzáigazítja a kijelző színeit a megjelenített tartalomhoz. Ugyancsak támogatja a Dolby Vision és a U-NEXT HDR tartalmakat. A telefon 12 GB-nyi LPDDR5 RAM-ot kaptott, és 256 GB US 3.1 belső tárhelyet, de akinek ez nem volna elég, az akár 1 TB-ig bővítheti ezt. Az akku 3730 mAh-s. A biztonságos használatról ujjlenyomatos azonosítás és arcazonosítás is gondoskodik.

© YouTube/SHARP AQUOS Mobile

A hátoldalra függőleges helyzetű négykamerás modul került: van egy 12.2 MP-es f/2.7 telefotó kamera (kétszeres optikai zoommal), egy 48 MP-es f/2.9 szuperszéles látószögű kamera, egy 12 MP-es f/1.7 elsődleges kamera és egy ToF kamera. A szelfikamera 16 MP-es. A Sharp szerint a telefon akár 8K videókat is rögzíthet. A telefotó kamerát és az elsődleges kamerát optikai képstabilizációval is megerősítették, de elektronikus képstabilizálás is elérhető. Emellett még számos, mesterséges intelligencia alapú funkció könnyíti a fotózást. A telefon Android 10-et futtat, és előre telepítették rá a Photoshop Express alkalmazást.

A telefon kék, fekete és egy színátmenetes változatban lesz elérhető, ez utóbbi hasonló a Samsung Galaxy Note10 + Aura Glow változatához. Az áráról egyelőre nem érkeztek információk.

