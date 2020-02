Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","shortLead":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","id":"20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752da3ea-14ff-4213-8605-b7931b3af773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","timestamp":"2020. február. 24. 10:13","title":"Varga Mihály: Hamarosan elindul a nyugdíjkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini hetek óta küzd egy fertőzéssel.","shortLead":"Peter Pellegrini hetek óta küzd egy fertőzéssel.","id":"20200223_Korhazba_kerult_az_EUcsucsrol_a_szlovak_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a5689f-64a2-466f-a1a0-858eac84bc3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Korhazba_kerult_az_EUcsucsrol_a_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2020. február. 23. 11:18","title":"Kórházba került az EU-csúcsról a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő neandervölgyi emberek is \"halotti szertartással\" búcsúztathatták halottjaikat.","shortLead":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő...","id":"20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615136f2-34f2-4908-a74c-f58342b0d7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","timestamp":"2020. február. 23. 10:03","title":"Különös dologra bukkantak 70 000 éves neandervölgyi emberek sírja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b1dd42-1993-4984-a5f5-01f1c743b25c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bajor műemlékvédelmi hivatal szakértői szerint az Augsburg szomszédságában lévő Nordendorfban feltárt sír, amely egy felnőtt férfi és egy ló maradványait rejti, 1300-1500 éves lehet.","shortLead":"A bajor műemlékvédelmi hivatal szakértői szerint az Augsburg szomszédságában lévő Nordendorfban feltárt sír, amely...","id":"20200222_kozepkori_lovas_katona_sirja_bajororszag_nordendorf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b1dd42-1993-4984-a5f5-01f1c743b25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d990e5f-55af-4855-85ce-7f411c6aba43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_kozepkori_lovas_katona_sirja_bajororszag_nordendorf","timestamp":"2020. február. 22. 14:03","title":"1300 éves katona érintetlen sírját találták meg a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231e859c-d18d-44fe-940b-fa6dec548ff1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ok természetesen a koronavírus. ","shortLead":"Az ok természetesen a koronavírus. ","id":"20200223_Armani_nezok_nelkul_mutatja_be_legujabb_ruhakollekciojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231e859c-d18d-44fe-940b-fa6dec548ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249ac321-36b0-41f4-ba53-1833086c7777","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Armani_nezok_nelkul_mutatja_be_legujabb_ruhakollekciojat","timestamp":"2020. február. 23. 09:59","title":"Armani nézők nélkül mutatja be legújabb ruhakollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","shortLead":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","id":"20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964bd89d-6cfc-4d11-810c-747d7eb42a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","timestamp":"2020. február. 23. 20:07","title":"Akár az utógondozása is veszélybe kerülhet a fóti gyermekotthonról rappelő fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","shortLead":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","id":"20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab49fa2-daf3-4c8e-962e-bba488f94f05","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","timestamp":"2020. február. 23. 13:20","title":"A koronavírus miatt korábban vége lett a velencei karneválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Hamburgban vasárnap tartott helyi törvényhozási választáson, az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű jobboldali párt pedig öt év után búcsúzik a tartományi parlamenttől (Bürgerschaft), ezt mutatja a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll) urnazárás után közzétett eredménye.","shortLead":"A kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Hamburgban vasárnap tartott...","id":"20200223_A_szocialdemokratak_nyertek_a_szelsojobb_nagyot_bukott_a_hamburgi_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0686da7-e770-4e54-b3eb-8a3299e7a2b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_szocialdemokratak_nyertek_a_szelsojobb_nagyot_bukott_a_hamburgi_valasztasokon","timestamp":"2020. február. 23. 19:32","title":"A szociáldemokraták nyertek, a szélsőjobb nagyot bukott a hamburgi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]