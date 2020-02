Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek részt a csetepatéban, amelynek a rendőrség és a nemzeti gárda vetett véget - közölte szombaton a belügyminisztérium. A rendbontásról videók is készültek.","shortLead":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek...","id":"20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c29dfc-9f62-4588-bbf1-431fa3142413","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. február. 08. 10:47","title":"Nemzetiségi alapú tömegverekedés volt Kazahsztánban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forró vidéken jártak a dinoszauruszok a korai jura korban, 183 millió évvel ezelőtt a dél-afrikai Karoo félsivatagos régióban fennmaradt megkövesedett lábnyomaik tanúsága szerint.","shortLead":"Forró vidéken jártak a dinoszauruszok a korai jura korban, 183 millió évvel ezelőtt a dél-afrikai Karoo félsivatagos...","id":"20200208_dinoszauruszok_183_millio_eve_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99180ce6-a5b9-47ad-8cc2-60cdbf034121","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_dinoszauruszok_183_millio_eve_del_afrika","timestamp":"2020. február. 08. 16:03","title":"Forró talaj: merre jártak a dinoszauruszok 183 millió éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda, a Solar Orbiter. SolO egyúttal az eddigi legrészletesebben vizsgálja majd a napkitöréseket.","shortLead":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda...","id":"20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de06d746-fa0e-4995-b38e-1c5683c017fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"Ma este indul útjára SolO, a napszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bc0bf8-824f-4454-b66e-d6ff826d1e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még trükközött a Tuggerah utcáin száguldozó férfi.","shortLead":"Még trükközött a Tuggerah utcáin száguldozó férfi.","id":"20200209_Szo_szerint_meglovagolta_az_ausztral_esozesek_hullamait_egy_jet_skis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71bc0bf8-824f-4454-b66e-d6ff826d1e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1364371-ec42-4792-a9f5-89785fe506cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Szo_szerint_meglovagolta_az_ausztral_esozesek_hullamait_egy_jet_skis","timestamp":"2020. február. 09. 14:40","title":"Szó szerint meglovagolta az ausztrál esőzések hullámait egy jet ski-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","shortLead":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","id":"20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe1453f-5eda-425c-bd80-5d4e4f8cfc6d","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","timestamp":"2020. február. 08. 18:15","title":"Arany- és ezüstérem a rövidpályás gyorskorcsolya világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában gyógyíthatatlan betegségben meghalt kislányát. Az együttlét rendkívüli érzelmeket váltott ki, az új technológia pedig számtalan etikai kérdést is felvet.","shortLead":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában...","id":"20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5da5e-26d8-41eb-973a-1c3f5259a48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","timestamp":"2020. február. 09. 16:58","title":"VR-szemüveggel láthatta viszont az elhunyt gyermekét. De szabad-e ilyet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51212379-b618-42bc-9035-e086443420a5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyszeben közelében kisiklott szombat reggel a Budapestre tartó Fogaras nemzetközi gyorsvonat mozdonya, a balesetben senki sem sérült meg.","shortLead":"Nagyszeben közelében kisiklott szombat reggel a Budapestre tartó Fogaras nemzetközi gyorsvonat mozdonya, a balesetben...","id":"20200208_Kisiklott_egy_Magyarorszagra_tarto_gyorsvonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51212379-b618-42bc-9035-e086443420a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087b0f80-3794-4c2f-b7cd-9e32c1cdf169","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Kisiklott_egy_Magyarorszagra_tarto_gyorsvonat","timestamp":"2020. február. 08. 13:23","title":"Kisiklott egy Magyarországra tartó gyorsvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem is volt kérdés. ","shortLead":"Nem is volt kérdés. ","id":"20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24f8f0-b5ff-4a8c-86e6-6ac93abc1600","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Az_Eloskodok_lett_a_legjobb_nemzetkozi_film","timestamp":"2020. február. 10. 04:25","title":"Az Élősködők lett a legjobb nemzetközi film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]