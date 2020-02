Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","shortLead":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","id":"20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d5e7f-d43f-4f7e-b0a1-68d0f2d6726c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"A határon túlról is átjönnek Magyarországra a lottónyereményért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb3594a-b67a-4459-bd90-15bdae6cf254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8 hengeres motorral szerelt német roadstert alig használták az elmúlt 3 évtizedben.","shortLead":"A 8 hengeres motorral szerelt német roadstert alig használták az elmúlt 3 évtizedben.","id":"20200225_bobby_ewing_is_csettintene_ennek_az_elado_mercedes_500_slnek_a_lattan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fb3594a-b67a-4459-bd90-15bdae6cf254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21149f7e-5a6c-4841-bd5e-2fd86a6607b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_bobby_ewing_is_csettintene_ennek_az_elado_mercedes_500_slnek_a_lattan","timestamp":"2020. február. 25. 07:59","title":"Bobby Ewing is csettintene ennek az eladó Mercedes 500 SL-nek a láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok miatt.","shortLead":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok...","id":"20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f6301c-c0c9-4db4-84ee-633bc89444f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","timestamp":"2020. február. 24. 19:04","title":"Tüntetést szerveznek a fóti gyermekotthonban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","shortLead":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","id":"20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c47e5a3-199a-4015-b834-8062ece0f4e9","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 23. 19:24","title":"Gyönyörű naplementét fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ac627-e25f-4071-b384-f6c09a127d72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos a környezetvédelem, de azért menjen a paripa. ","shortLead":"Fontos a környezetvédelem, de azért menjen a paripa. ","id":"20200224_Kozel_160_loeros_egy_atlag_uj_auto_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681ac627-e25f-4071-b384-f6c09a127d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ef035-812c-4a7f-8820-9128cdcc5cb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Kozel_160_loeros_egy_atlag_uj_auto_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 24. 12:32","title":"Már közel 160 lóerős egy átlagos új autó Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egymilliárd állat is halálát lelte a lángok között.","shortLead":"Egymilliárd állat is halálát lelte a lángok között.","id":"20200225_ausztralia_erdotuz_bozottuz_elpusztult_allatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698f12f5-8335-490c-a069-6cca7586462b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_ausztralia_erdotuz_bozottuz_elpusztult_allatok","timestamp":"2020. február. 25. 11:19","title":"Elpusztult a tűzvészben az ausztrál erdők ötöde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17e7883-e8bd-40f9-811a-4636ff276357","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","timestamp":"2020. február. 25. 13:08","title":"Ezek után ki akarna nő lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szél Júlia 92 éves korában elhunyt.","shortLead":"Szél Júlia 92 éves korában elhunyt.","id":"20200223_Elhunyt_Szel_Julia_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21aa69f8-7e7e-48a8-a516-5aa8fa6e6cb4","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Elhunyt_Szel_Julia_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","timestamp":"2020. február. 23. 18:15","title":"Elhunyt Szél Júlia, a Magyar Rádió egykori munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]