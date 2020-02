Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e43bbc54-f253-48ee-a41c-f8a2df90bfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatjuk legújabb fejlesztésünket. Tartson velünk!","shortLead":"Bemutatjuk legújabb fejlesztésünket. Tartson velünk!","id":"20200224_mi_az_a_myhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e43bbc54-f253-48ee-a41c-f8a2df90bfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e54be6d-aa15-4238-8d36-7588873caec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_mi_az_a_myhvg","timestamp":"2020. február. 24. 13:43","title":"Mi az a myhvg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","shortLead":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","id":"20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7d73c-4268-43af-b64e-d9053da2d783","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","timestamp":"2020. február. 24. 15:25","title":"Kásler béremelést jelentett be a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2239c89-9c72-421e-8823-ebd6d64587ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencs közelében voltak rengések, de annyira gyengék, hogy a lakosság nem érzékelte.","shortLead":"Szerencs közelében voltak rengések, de annyira gyengék, hogy a lakosság nem érzékelte.","id":"20200224_foldrenges_szerencs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2239c89-9c72-421e-8823-ebd6d64587ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c75fb3-293f-47d7-8f99-de98998f06ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foldrenges_szerencs","timestamp":"2020. február. 24. 14:01","title":"Rengett egy kicsit a föld Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az új típusú koronavírus-járvány elkerülhetetlenül erős hatást gyakorol a kínai gazdaságra és társadalomra, az rövid távú és kezelhető – fogalmazott Hszi Csin-ping kínai elnök vasárnap a CCTV kínai hírcsatorna tudósítása szerint.","shortLead":"Bár az új típusú koronavírus-járvány elkerülhetetlenül erős hatást gyakorol a kínai gazdaságra és társadalomra...","id":"20200223_A_kinai_elnok_a_koronavirusrol_A_legsulyosabb_veszhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847fb6fb-2c96-4b91-85bd-0e10fe50aa25","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_kinai_elnok_a_koronavirusrol_A_legsulyosabb_veszhelyzet","timestamp":"2020. február. 23. 14:46","title":"A kínai elnök a koronavírusról: A legsúlyosabb vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető periódusa volt, új életszakaszába lépett. Hont András cikksorozatának 4., befejező része.","shortLead":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető...","id":"20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a177d27-2c3c-4784-82a0-f221d80afc45","keywords":null,"link":"/360/20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:00","title":"Hont: Változóban az Orbán-rendszer: ami nincs ellenére, az van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok miatt.","shortLead":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok...","id":"20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f6301c-c0c9-4db4-84ee-633bc89444f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","timestamp":"2020. február. 24. 19:04","title":"Tüntetést szerveznek a fóti gyermekotthonban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a86735f-7f45-430c-93dd-232af9ed13f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gázolásnak több tucat sebesültje van, köztük gyerekek. ","shortLead":"A gázolásnak több tucat sebesültje van, köztük gyerekek. ","id":"20200224_szandekos_gazolas_farsang_nemetorszag_volkmarsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a86735f-7f45-430c-93dd-232af9ed13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4384ac1-e2da-4406-ac0f-8b637222854a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_szandekos_gazolas_farsang_nemetorszag_volkmarsen","timestamp":"2020. február. 24. 18:13","title":"Német állampolgár hajtott szándékosan a farsangi menetbe Volkmarsenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]