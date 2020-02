Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cf054d9-fb23-49a9-ba35-fead7a15e246","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a közlekedési cég dolgozói. ","shortLead":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a közlekedési cég dolgozói. ","id":"20200225_bermegallapodas_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf054d9-fb23-49a9-ba35-fead7a15e246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c4b882-6095-497b-a983-8ea7d8def474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_bermegallapodas_BKV","timestamp":"2020. február. 25. 19:57","title":"Aláírták a megállapodást: átlag 10 százalékkal nőnek az alapbérek a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70873431-e614-46be-a0f8-801e4f4af24c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az önálló identitás és a szuverenitás mellett tette le a garast Tajvan, amelynek ellenállása a Peking által ajánlott újraegyesítési forgatókönyvvel szemben csak tovább növeli Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő makacsságát. Kína aprólékos munkával növeli a nyomást Tajvanon, amelyet gazdasági szálakkal köt magához, és a függetlenség kikiáltása esetére háborúval fenyeget.","shortLead":"Az önálló identitás és a szuverenitás mellett tette le a garast Tajvan, amelynek ellenállása a Peking által ajánlott...","id":"202008__tajvan_es_kina__kiszoritosdi__kulonallas_es_bekebelezes__megfogalmazas_kerdese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70873431-e614-46be-a0f8-801e4f4af24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7536903-2a3a-45e0-9ba7-e0b4bcd1cd7f","keywords":null,"link":"/360/202008__tajvan_es_kina__kiszoritosdi__kulonallas_es_bekebelezes__megfogalmazas_kerdese","timestamp":"2020. február. 25. 15:00","title":"A koronavírus pár órára összehozta Kínát és Tajvant, aztán minden maradt a régiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelően a jegybank Monetáris Tanácsa nem emelt alapkamatot.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően a jegybank Monetáris Tanácsa nem emelt alapkamatot.","id":"20200225_Hiaba_szallt_el_az_inflacio_a_jegybank_nem_lepett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3b7537-a3a7-4553-97bc-1813079ef29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Hiaba_szallt_el_az_inflacio_a_jegybank_nem_lepett","timestamp":"2020. február. 25. 14:10","title":"Hiába szállt el az infláció, a jegybank nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1ff7f8-2904-4021-b353-ef1e0066430d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Signal nevű alkalmazást az FBI sem szívleli, mert bármit küldjenek el rajta, arról a feladón és a címzetten kívül senki más nem szerez(het) tudomást. Erre az appra váltottak át nemrég az EU döntéshozói is.","shortLead":"A Signal nevű alkalmazást az FBI sem szívleli, mert bármit küldjenek el rajta, arról a feladón és a címzetten kívül...","id":"20200226_signal_titkositott_uzenet_uzenetkuldo_europai_unios_politikusok_whatsapp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab1ff7f8-2904-4021-b353-ef1e0066430d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e69fc9-bf3d-45ce-b3f4-e428ca9fb4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_signal_titkositott_uzenet_uzenetkuldo_europai_unios_politikusok_whatsapp","timestamp":"2020. február. 26. 08:03","title":"Ön is letöltheti: Snowden kedvenc üzenetküldő alkalmazására váltanak az EU vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első helyezettje. ","shortLead":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első...","id":"20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7932e463-f4cd-4410-8415-aa59007a600d","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","timestamp":"2020. február. 25. 07:28","title":"A győzteseknél jobban járt a zsűri Rogánék fotópályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat arab országban is megjelent a kór, a betegek mind jártak korábban Iránban.","shortLead":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat...","id":"20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e4895-cca4-49c1-9581-8f8f3f6c3ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 25. 14:36","title":"Dél-Koreában már majd ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubtulajdonos Gigi Becali rájött, hol rontják el az FCSB focistái, amiért nem tudnak nyerni.","shortLead":"A klubtulajdonos Gigi Becali rájött, hol rontják el az FCSB focistái, amiért nem tudnak nyerni.","id":"20200225_bukarest_labdarugas_fcsb_labdarugo_szex_kimerultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd190a1-b657-4c66-a938-50b42f70ca75","keywords":null,"link":"/sport/20200225_bukarest_labdarugas_fcsb_labdarugo_szex_kimerultseg","timestamp":"2020. február. 25. 18:18","title":"Túl sokat szexelnek egy bukaresti klub focistái, ezért nem megy nekik a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]