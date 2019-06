Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"828a4086-136f-4a9b-851c-9d549acd55c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre bővül a kör.","shortLead":"Egyre bővül a kör.","id":"20190610_Schmuck_Andor_is_fopolgarmester_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828a4086-136f-4a9b-851c-9d549acd55c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f489a8cb-11de-4e32-8a02-7f90cccea8a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Schmuck_Andor_is_fopolgarmester_lenne","timestamp":"2019. június. 10. 12:35","title":"Bréking: Schmuck Andor is főpolgármester lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint.","shortLead":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk...","id":"20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e8b04d-8eed-4cd2-9190-c2ae66e659ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. június. 09. 12:35","title":"Itt a friss, hétnapos időjárás előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","shortLead":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","id":"20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4a3475-9762-4701-b37a-6672a8fd8d78","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","timestamp":"2019. június. 10. 16:07","title":"Hableány-katasztrófa: két áldozatot eltemettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7d9c0d-c2b2-4579-87a5-ac09686d7ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","timestamp":"2019. június. 10. 16:06","title":"33 fok is lehet kedden, hőségriadót fújt az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4110634-79fa-4321-a5a3-fdc9e95d3597","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pánik miatt többen megsérültek. ","shortLead":"A pánik miatt többen megsérültek. ","id":"20190610_Lovesek_hangja_okozott_panikot_a_washingtoni_Prideon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4110634-79fa-4321-a5a3-fdc9e95d3597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb3dbe-953c-4c76-81d7-c076e91c4daa","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Lovesek_hangja_okozott_panikot_a_washingtoni_Prideon","timestamp":"2019. június. 10. 10:55","title":"Lövések hangja okozott pánikot a washingtoni Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3009dd7a-8722-45ef-9c8a-f219bc793673","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-as autópálya budapesti kivezető szakaszán egy autó a szalagkorlátnak ütközött a Széchenyi út magasságában. A baleset miatt a közlekedők két sávon haladhatnak, torlódásra kell számítani.","shortLead":"Az M3-as autópálya budapesti kivezető szakaszán egy autó a szalagkorlátnak ütközött a Széchenyi út magasságában...","id":"20190609_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M3ason__torodas_alakul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3009dd7a-8722-45ef-9c8a-f219bc793673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84209581-c5e6-4d0f-858b-e376ed6a91cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M3ason__torodas_alakul","timestamp":"2019. június. 09. 15:24","title":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason – toródás alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi polgármester-választáson - jelentették be vasárnap. Abban is megállapodtak, hogy az ötvenezer lakosú Pest megyei város mind a tíz körzetében közös képviselőjelölt indul majd.","shortLead":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi...","id":"20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e38d4-5e5f-471e-b49b-b3d93ff3d19b","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 09. 13:31","title":"Dunakeszin is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi oszakai csúcsértekezletén, akkor Washington azonnali hatállyal további védővámokat léptet életbe a kínai árukra - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a CNBC televíziónak adott telefonos interjújában.","shortLead":"Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi oszakai csúcsértekezletén, akkor...","id":"20190610_Trump_nagyon_magabiztos_ujra_megfenyegette_Kinat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4016e-2229-4fc9-8724-6cc345619520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Trump_nagyon_magabiztos_ujra_megfenyegette_Kinat","timestamp":"2019. június. 10. 18:47","title":"Trump nagyon magabiztos: újra megfenyegette Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]