Arcmaszkot látva jelenleg mindenkinek a koronavírus ugrik be: az új fertőzés miatt megszaporodott az igény az ilyesfajta védekezésre. Ilyen körülmények között kapott zöld utat az USPTO-nál, azaz az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál a Xiaomi még 2016-ban benyújtott szabadalma, egy okosmaszk.

A szabadalmi leírás szerint a maszkban egy parányi processzor, illetve érzékelők lennének, és az előbbi dolgozná fel azokat az adatokat, amelyeket a maszkon lévő szenzorok (pl. gyorsulásmérő, giroszkóp) összegyűjtenek. Az adatok a maszk tárolómodulja segítségével elraktározhatók, azonban egy csatlakozási modulnak köszönhetően akár más eszközökre is átvihetők. Mindezek mellett van egy beépített akkumulátor is, ez látja el energiával a normál légszűrőt, és persze különféle szűrők is vannak a maszkon, ugyanis a levegő szűrése is a feladatai közé tartozik.

© GizChina

Az érzékelők olyan adatokat gyűjthetnek össze, mint a teljes viselési idő, a levegő szennyezettsége, a belélegzett szennyezettség, a lélegzetszám stb. A maszkot össze lehet kapcsolni egy mobilalkalmazással is, amely valós időben jeleníti meg az összes adatot, és – egy központi szerver használatával – információt ad a felhasználónak városa levegőjéről. Az okosmaszk még a légzési rendellenességeket is észlelheti, és egészségesebb légzési technikákat ajánlhat, és még a tüdőkapacitás változásáról is szolgáltat adatokat.

Természetesen egyelőre még csak egy szabadalomról van szó, azaz nincs garancia arra, hogy a Xiaomi piacra is küld majd egy ilyen arcmaszkot.

