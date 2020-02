Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b88c4d43-78b4-4f51-b18f-a7c73c3426d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal alig több mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","shortLead":"Az újdonsággal alig több mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","id":"20200226_itt_a_mercedes_amg_gla_421_loeros_kompakt_szabadidoautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88c4d43-78b4-4f51-b18f-a7c73c3426d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe79bb4-e952-4349-800f-a1f08e5f1361","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_itt_a_mercedes_amg_gla_421_loeros_kompakt_szabadidoautoja","timestamp":"2020. február. 26. 11:31","title":"Itt a Mercedes 421 lóerős kompakt szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200227_idojaras_meteorologia_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00a62b6-9a96-4970-bf8a-f818d79e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_idojaras_meteorologia_","timestamp":"2020. február. 27. 05:29","title":"Hóeséstől zivatarig mindent hozhat ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb7a0df-5ada-4a3d-b672-daca053e9ac5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért volt lila a miniszterelnök tenyere az évértékelőjén? 