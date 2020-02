Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","id":"20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8b42ba-8e9e-4bed-a2d9-cc61f5a740be","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. február. 26. 21:28","title":"Veszélyben a Budapesten rajtoló Giro d'Italia is a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2fe726-2cce-42f2-83b6-9da83f25d4cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Exkluzív bepillantást nyújt a közelmúlt jogerős itthoni és külföldi csalási ügyeinek kulisszatitkaiba egy most megjelent könyv.","shortLead":"Exkluzív bepillantást nyújt a közelmúlt jogerős itthoni és külföldi csalási ügyeinek kulisszatitkaiba egy most...","id":"20200225_Utmutato_az_arnyekos_oldalhoz__kotet_jelent_meg_a_magyarorszagi_mutargyhamisitasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf2fe726-2cce-42f2-83b6-9da83f25d4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1cdcc2-62cc-41fc-9adb-d5d6031b9143","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Utmutato_az_arnyekos_oldalhoz__kotet_jelent_meg_a_magyarorszagi_mutargyhamisitasrol","timestamp":"2020. február. 25. 18:15","title":"Útmutató az árnyékos oldalhoz – mit tudnak a magyarországi műtárgyhamisítók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szponzorációs szerződéseket látva csurrant, cseppent pár millió a kormányközeli figuráknak.","shortLead":"A szponzorációs szerződéseket látva csurrant, cseppent pár millió a kormányközeli figuráknak.","id":"20200226_meszaros_lorinc_rogan_gaal_cecilia_szerencsejatek_zrt_szponzoracios_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9e8e6f-6041-49fe-9f31-e110a571fb54","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_meszaros_lorinc_rogan_gaal_cecilia_szerencsejatek_zrt_szponzoracios_szerzodes","timestamp":"2020. február. 27. 09:04","title":"Mészáros Lőrinc és Rogán Cecília felé is hullott a Szerencsejáték Zrt. millióiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi szinten a jogalap nélküli telemarketing, Magyarországon a szabálytalan munkahelyi és egészségügyi adatkezelés miatt büntettek legtöbbször.","shortLead":"Nemzetközi szinten a jogalap nélküli telemarketing, Magyarországon a szabálytalan munkahelyi és egészségügyi...","id":"20200227_Telemarketinges_zaklatasok_miatt_osztjak_ki_a_legtobb_GDPRbirsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d85071-de1b-4052-9ddd-b503131c3ebc","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Telemarketinges_zaklatasok_miatt_osztjak_ki_a_legtobb_GDPRbirsagot","timestamp":"2020. február. 27. 15:40","title":"Telemarketinges zaklatások miatt osztják ki a legtöbb GDPR-bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Romániában, Dániában és Észtországban is megjelent a koronavírus csütörtökre, Horvátországban pedig emelkedett a betegek száma. Az Egyesült Államok és Dél-Korea közös kiképzésének elhalasztásáról döntött a járvány miatt, Szaúd-Arábia pedig senkit sem fogad turistavízummal. Itt minden hírt megtalál a kórokozó terjedéséről, percről percre.","shortLead":"Romániában, Dániában és Észtországban is megjelent a koronavírus csütörtökre, Horvátországban pedig emelkedett...","id":"20200227_koronavirus_jarvany_percrol_percre_februar_27","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cce303-7c21-42a9-8304-3e6f7677c093","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_koronavirus_jarvany_percrol_percre_februar_27","timestamp":"2020. február. 27. 07:45","title":"Romániában is fertőzött a Wizzair-gép utasa, Dániában egy tévés betegedett meg - hírek a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás fiúnak ugyanakkor mindene a tánc, és a fizikai megpróbáltatások ellenére is kitart. De vajon elég-e ez a továbblépésre? ","shortLead":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás...","id":"20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f03e43f-ac56-47a0-a58f-86d9f5bf8d35","keywords":null,"link":"/360/20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","timestamp":"2020. február. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Fizikailag minden nap meg kell ugornunk a saját határainkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f2864b-bddd-42ab-a2bb-af9870e9d0de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi fertőzött tartományokból mennek vissza Horvátországba.","shortLead":"Fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi fertőzött tartományokból mennek vissza Horvátországba.","id":"20200226_Nem_zarjak_le_a_horvatok_a_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f2864b-bddd-42ab-a2bb-af9870e9d0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc0de6-7954-4cb6-bb37-5d9cc7f539eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Nem_zarjak_le_a_horvatok_a_hatart","timestamp":"2020. február. 26. 12:43","title":"Nem zárják le a horvátok a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a nyolcadik generációs Golf sportos és egyben üzemanyaggal spórolós legfrissebb változata.","shortLead":"Megérkezett a nyolcadik generációs Golf sportos és egyben üzemanyaggal spórolós legfrissebb változata.","id":"20200227_nem_halott_a_dizel_sot_sportosabb_lett_itt_az_uj_volkswagen_golf_gtd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816e3cee-3d2e-4175-8b7e-b1cb95b19188","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_nem_halott_a_dizel_sot_sportosabb_lett_itt_az_uj_volkswagen_golf_gtd","timestamp":"2020. február. 27. 13:21","title":"Nem halott a dízel, sőt, sportosabb lett: itt az új Golf GTD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]