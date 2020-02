Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25aa3496-f014-4e40-90b5-f960aa8e3c06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 72 éves férfi betegedett meg, állapota súlyos.","shortLead":" Egy 72 éves férfi betegedett meg, állapota súlyos.","id":"20200227_Becsben_is_megjelent_a_koronavirusfertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25aa3496-f014-4e40-90b5-f960aa8e3c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2825dded-a49d-4200-af48-a03e33c98870","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Becsben_is_megjelent_a_koronavirusfertozes","timestamp":"2020. február. 27. 16:56","title":"Bécsben is megjelent a koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője rács mögött, felborult mentőautó Budapesten. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Maradjon otthon, aki a koronavírussal fertőzött területen járt – ezt kéri a kormány. A Kuciak-gyilkosság megrendelője...","id":"20200227_Radar360_Karacsonyt_zsaroltak_jonnek_a_konterbortonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a3df28-f0d8-4c85-9744-0467506a111d","keywords":null,"link":"/360/20200227_Radar360_Karacsonyt_zsaroltak_jonnek_a_konterbortonok","timestamp":"2020. február. 27. 17:30","title":"Radar360: Karácsonyt zsarolhatták, jönnek a konténerbörtönök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most először történt meg, hogy egy bíróság kimondta: tilos akkor megvalósítani egy nagyberuházást, ha azzal megsértik a klímaegyezmény vállalásait.","shortLead":"Most először történt meg, hogy egy bíróság kimondta: tilos akkor megvalósítani egy nagyberuházást, ha azzal megsértik...","id":"20200227_heathrow_repuloter_klimavedelem_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdf9941-375f-4019-9227-5c50f90eec69","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_heathrow_repuloter_klimavedelem_birosag","timestamp":"2020. február. 27. 13:16","title":"Bíróság mondta ki: tilos a Heathrow repülőtér bővítése, mert sérti a párizsi klímaegyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatókét, vezető beosztásban dolgozókét nem.","shortLead":"Az igazgatókét, vezető beosztásban dolgozókét nem.","id":"20200227_beremeles_fkf_kozterulet_fenntarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771aaa1f-19fe-47d8-a21b-90abab7cb346","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_beremeles_fkf_kozterulet_fenntarto","timestamp":"2020. február. 27. 10:08","title":"Megemelik az FKF fizikai dolgozóinak a bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik okaként az alacsony pedagógusbéreket jelöli meg, és ezt ábrával bizonyítja.","shortLead":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik...","id":"20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0f4c5a-edce-4437-a562-46c89ce36aff","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","timestamp":"2020. február. 27. 14:14","title":"Megdöbbentő grafikon mutatja a „soha nem látott pedagógus-bérnövekedést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d8f07a-2dee-43c5-827f-a8f2ee934775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdték az iráni állampolgárok egészségügyi szűrését is a fővárosi Liszt Ferenc-repülőtéren a koronavírus-fertőzés veszélye miatt.","shortLead":"Megkezdték az iráni állampolgárok egészségügyi szűrését is a fővárosi Liszt Ferenc-repülőtéren a koronavírus-fertőzés...","id":"20200227_Mar_az_iraniakat_is_ellenorzik_a_ferihegyi_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d8f07a-2dee-43c5-827f-a8f2ee934775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3b161b-2185-4553-9601-1e2d66342b0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Mar_az_iraniakat_is_ellenorzik_a_ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. február. 27. 19:35","title":"Már az irániakat is ellenőrzik a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszaesett az olasz utak iránt a kereslet, a légitársaság március 11-től három hétig kevesebb járatot indít.","shortLead":"Visszaesett az olasz utak iránt a kereslet, a légitársaság március 11-től három hétig kevesebb járatot indít.","id":"20200227_Ritkitja_az_olaszorszagi_jaratait_a_Wizz_Air","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b549ee-2e2e-40e2-9214-8864cf139950","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Ritkitja_az_olaszorszagi_jaratait_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. február. 27. 15:48","title":"Részletezte a Wizz Air, mely járatait érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cf9546-fa5f-4c74-bec4-4f06cd31e8b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először egy kalapáccsal és egy gumibottal dolgozta meg a nő az autót, de ezzel még nem volt vége a történetnek. ","shortLead":"Először egy kalapáccsal és egy gumibottal dolgozta meg a nő az autót, de ezzel még nem volt vége a történetnek. ","id":"20200228_Kalapaccsal_esett_egy_autonak_egy_feltekeny_no_Dunakilitin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77cf9546-fa5f-4c74-bec4-4f06cd31e8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec1454a-21e3-44b7-a10d-605c74cacc98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Kalapaccsal_esett_egy_autonak_egy_feltekeny_no_Dunakilitin","timestamp":"2020. február. 28. 09:52","title":"Kalapáccsal esett egy autónak egy féltékeny nő Dunakilitin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]