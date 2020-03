Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dcf20dc-37a3-426e-9020-13dfa70219ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni hatóságok jóval alacsonyabb számot közöltek korábban.","shortLead":"Az iráni hatóságok jóval alacsonyabb számot közöltek korábban.","id":"20200228_BBC_legalabb_210_halottja_van_mar_a_jarvanynak_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dcf20dc-37a3-426e-9020-13dfa70219ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6baa71-c1f1-4586-a726-af8c8144278c","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_BBC_legalabb_210_halottja_van_mar_a_jarvanynak_Iranban","timestamp":"2020. február. 28. 19:40","title":"BBC: legalább 210 halottja van már a koronavírus-járványnak Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b8f96-4073-4cb9-9ab1-231cb9f327a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyanús pénzmozgásra figyeltek fel a macedón nyomozók.","shortLead":"Gyanús pénzmozgásra figyeltek fel a macedón nyomozók.","id":"20200228_direkt36_orban_viktor_balkan_media_kormanymedia_schatz_peter_ripost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21b8f96-4073-4cb9-9ab1-231cb9f327a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d62191-7b02-407e-b76d-806c6c1c1fa5","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_direkt36_orban_viktor_balkan_media_kormanymedia_schatz_peter_ripost","timestamp":"2020. február. 28. 08:50","title":"Direkt36: Egymilliárdot pumpáltak át az Orbánék által épített balkáni médiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6c2bb4-de59-462a-95cc-b876a4eb1711","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezett és ütemezett rendszer-karbantartást végeznek rajtuk.","shortLead":"Tervezett és ütemezett rendszer-karbantartást végeznek rajtuk.","id":"20200228_erste_bank_tervezett_karbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6c2bb4-de59-462a-95cc-b876a4eb1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756b336a-d779-411c-8195-e72af9be8d06","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_erste_bank_tervezett_karbantartas","timestamp":"2020. február. 28. 18:15","title":"Leállnak hétvégére az Erste elektronikus rendszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a Premier Leauge-et is befolyásolja a koronavírus.","shortLead":"Már a Premier Leauge-et is befolyásolja a koronavírus.","id":"20200228_Karantenba_kerul_a_BLdontos_Tottenham_tamadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537fc59d-cf70-4bb9-9c95-da3cfd23364c","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Karantenba_kerul_a_BLdontos_Tottenham_tamadoja","timestamp":"2020. február. 28. 21:37","title":"Karanténba kerül a BL-döntős Tottenham támadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ba7b4a-3788-47e4-b933-710cc54ad98d","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Azon kívül, hogy sem a kereskedők, sem a gyártók nem járnak feltétlenül jól azzal, hogy megrohamozták a boltokat az emberek, a mostani pánikvásárlók azzal sem számolnak, hogy a kukában köt ki a mostani zsákmány.","shortLead":"Azon kívül, hogy sem a kereskedők, sem a gyártók nem járnak feltétlenül jól azzal, hogy megrohamozták a boltokat...","id":"20200229_koronavirus_kiskereskedelem_elelmiszerpazarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ba7b4a-3788-47e4-b933-710cc54ad98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f0647e-2d9d-4c6c-aa35-429349562794","keywords":null,"link":"/kkv/20200229_koronavirus_kiskereskedelem_elelmiszerpazarlas","timestamp":"2020. február. 29. 07:55","title":"Mindenkit nehéz helyzetbe hoz a mostani bolti roham - még a vevőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi önkormányzati cég átvilágításának részeredményeiről Kiss János, a tavaly kinevezett vezérigazgató. A vizsgálat során derült az is ki, hogy az önkormányzati cég vásárolt egy Land Rovert, majd az egyik munkatársuknak eladták 2,9 millió forintért, amit jelenleg éppen egy internetes hirdetésben a duplájáért árul a szóban forgó volt kolléga. Ez ügyben tesz az új cégvezető feljelentést.\r

\r

","shortLead":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi...","id":"20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9669f4-a544-49e4-b005-e79120dea1cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. február. 28. 17:27","title":"Nonstop háború zajlik Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás megújulását.","shortLead":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás...","id":"20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd62009d-b38d-4204-af1f-207b99647d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","timestamp":"2020. február. 28. 09:24","title":" Az egyházi iskolák tanárai is nekimentek a NAT-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo erőgépénél is izmosabb lehet a Xiaomi jövő héten érkező új telefonja.","shortLead":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo...","id":"20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325964a1-1928-41c5-bbf5-8504f4f0f028","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","timestamp":"2020. február. 28. 12:03","title":"Brutális erő lapulhat a Xiaomi új telefonjában, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]