[{"available":true,"c_guid":"b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","shortLead":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","id":"20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa20582-144d-41c3-a645-c350fbc27b98","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","timestamp":"2020. március. 01. 14:53","title":"Részegen firkált össze 12 házat az önjelölt paksi graffitis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a088797b-fb38-4c40-8021-60fb7587fe35","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"Horthy Miklóst száz évvel ezelőtt, 1920. március elsején választották meg kormányzónak. A nevéhez kötődő kultusz pedig azóta is él és virágzik. Hogyan építették fel anno a Horthy brandet, és miért lett ilyen erős ez a nemzetmentő imázs?","shortLead":"Horthy Miklóst száz évvel ezelőtt, 1920. március elsején választották meg kormányzónak. A nevéhez kötődő kultusz pedig...","id":"20200301_Aki_a_magyar_faj_minden_jo_tulajdonsagat_egyesiti_magaban__a_Horthy_brandepites_kulisszatitkai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a088797b-fb38-4c40-8021-60fb7587fe35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735ea36e-72f4-4089-bff9-ec386ce3dbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Aki_a_magyar_faj_minden_jo_tulajdonsagat_egyesiti_magaban__a_Horthy_brandepites_kulisszatitkai","timestamp":"2020. március. 01. 16:00","title":"A nemzet apja, akinek képe már száz éve bögréken díszelgett – a Horthy brandépítés kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra beszállított csomagolt és csomagolatlan élelmiszerek részt vennének a koronavírus közvetítésében. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra...","id":"20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585babf7-381c-4cb8-a3ef-5f2dd088c0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","timestamp":"2020. február. 29. 14:45","title":"Ne féljünk az import élelmiszerektől, nem fogjuk elkapni általuk a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új csúcsra ér a brit királyi udvar és Harry herceg családja közötti feszültség.\r

","shortLead":"Új csúcsra ér a brit királyi udvar és Harry herceg családja közötti feszültség.\r

","id":"20200302_Meghan_Markle_nem_engedi_II_Erzsebet_kozelebe_a_kis_Archiet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704417aa-c387-4264-b132-06d68b1cce64","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Meghan_Markle_nem_engedi_II_Erzsebet_kozelebe_a_kis_Archiet","timestamp":"2020. március. 02. 09:41","title":"Meghan Markle nem engedi II. Erzsébet közelébe a királyi dédunokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cc37f2-7ea7-4ee1-a8c1-26a1539d43f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lírikusabb hangvételű ballada, és progresszívebb, kifejezetten technikás dal is megtalálható a USEME új lemezén, az Üveghegyen.\r

\r

","shortLead":"Lírikusabb hangvételű ballada, és progresszívebb, kifejezetten technikás dal is megtalálható a USEME új lemezén...","id":"20200301_Itt_a_USEME_harmadik_nagylemeze__albumpremier_a_hvghun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7cc37f2-7ea7-4ee1-a8c1-26a1539d43f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bbdcfb-46f2-44df-9529-2f16dd3035b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Itt_a_USEME_harmadik_nagylemeze__albumpremier_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 01. 11:00","title":"Itt a USEME harmadik nagylemeze – albumpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt főszerkesztő-helyettese, aki többek közt Trump, Johnson, Salvini és Le Pen kapcsán teszi fel a kérdést: ezek lennének a churchilli értelemben vett demokrácia örökösei?","shortLead":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt...","id":"202009_after_party","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb139da-54c6-4e2a-ae87-6145a2ea0c79","keywords":null,"link":"/360/202009_after_party","timestamp":"2020. február. 29. 16:00","title":"Horváth Zoltán: After party, avagy élet a modern nyugati demokráciák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","shortLead":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","id":"20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e2efd0-03a3-43cc-ab2b-edbd144c8163","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Áll a forgalom az M4-esen Albertirsánál egy keresztbe fordult kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Népi praktikák nincsenek, álhírek annál inkább vannak. Továbbra is nagyon sok a kamuhír a koronavírussal kapcsolatban. Ezt állapította meg elemzésében a Political Capital. Azt ajánlják, hogy ellenőrizzük és gondoljuk végig az olvasott híreket. Annak ellenére sok az álhír, hogy a rendőrség több tucat ilyen portált állított le február elején, két ember ellen pedig eljárás is indult.\r

","shortLead":"Népi praktikák nincsenek, álhírek annál inkább vannak. Továbbra is nagyon sok a kamuhír a koronavírussal kapcsolatban...","id":"20200229_Tobb_alhirt_terjeszto_portalt_leallitottak_de_meg_mindig_sok_a_kamuoldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8742f1b-4c0e-41c8-8397-8d7d8afc590f","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Tobb_alhirt_terjeszto_portalt_leallitottak_de_meg_mindig_sok_a_kamuoldal","timestamp":"2020. február. 29. 20:52","title":"Több álhírt terjesztő portált leállítottak, de még mindig sok a kamuoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]