Izgalmas kérdés egy-egy újabb (és amúgy drága) okostelefon bevezetésénél, hogy vajon miként reagál rá a piac, azaz mennyire lesz kelendő. A Galaxy S20-ak kezdeti értékesítési eredményei elkeserítők, azonban már meg is van a bűnös.

Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt kétezernél is több halálos áldozatot szedett, tízezrek fertőződtek meg. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Február közepén mutatta be a Samsung idei csúcstelefonjainak első adagját, a Galaxy S20 sorozatot. A készülékek első napi értékesítési eredményei azonban meglehetősen lehangolók: Dél-Koreában például 70 800 darab Galaxy S20 talált gazdára – jelentette iparági forrásokra a helyi Yonhap hírügynökség. Ez a szám az első pillanatban nem is tűnik kevésnek, azonban – dél-koreai források szerint – ez a darabszám jelentősen alacsonyabb a tavaly márciusban bevezetett Galaxy S10 első napi értékesítési adatainál (140 ezer darab), nem is beszélve a Galaxy Note10-ről, amelyből 220 ezer darabot adtak el az augusztusi bevezetéskor.

Tény, hogy a Samsung sok mindent megváltoztatott idén az új modelleken, és elsősorban a kamerákra összpontosított. Azonban volt, ami nem sikerült tökéletesen, például már az első tesztpéldányoknál panaszok voltak a kamera teljesítményére, elsősorban a 100x-os zoomra képes kamerarendszernél. A Samsung mindenesetre megígérte, hogy foglalkozni fog a kamerákat érintő problémákkal a jövőbeli szoftverfrissítések során.

Az értékesítés ilyen erős visszaeséséért azonban nem a viszonylag kisebb kameragondokat kell hibáztatni. A kedvezőtlen adatok oka a dél-koreai jelentések szerint az, hogy a koronavírus miatt igen alacsony a látogatók száma a boltokban. Az egyik forrás a kedvezmények csökkentését is megemlíti.

Mindezzel együtt korai lenne még megkongatni a vészharangot a Galaxy S20 ügyében. A telefonok csak néhány nap múlva indulnak útra más piacokon, ahol közel sem olyan veszélyes a vírushelyzet, és akkor még nem is kalkuláltuk be az online értékesítést. Ezzel együtt nem árt más gyártóknak is arra számítaniuk, hogy az okostelefon-értékesítés nem fog szárnyalni ebben az évben a koronavírus-járvány miatt.

