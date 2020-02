Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","shortLead":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","id":"20200226_mav_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce26138-9a0a-41cc-bd87-595c2a41dc09","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_mav_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 18:56","title":"A MÁV büszkén jelenti, felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma 650-re emelkedett, 45-en viszont már felgyógyultak a fertőzésből.\r

","shortLead":"A fertőzöttek száma 650-re emelkedett, 45-en viszont már felgyógyultak a fertőzésből.\r

","id":"20200227_Mar_17_halottja_van_Olaszorszagban_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d3f44e-1c68-4d9b-9f5c-555dc6e2720f","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Mar_17_halottja_van_Olaszorszagban_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 27. 19:24","title":"Már 17 halottja van Olaszországban a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóságokkal együtt dolgozik a Wizz Air, hogy biztosítsák mindenki más egészségét, aki azon a gépen utazott, amelyiken egy koronavírusos beteg is volt.","shortLead":"A hatóságokkal együtt dolgozik a Wizz Air, hogy biztosítsák mindenki más egészségét, aki azon a gépen utazott...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_wizz_air_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f22a09-d779-4461-a9c6-8ff58e170189","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_koronavirus_jarvany_wizz_air_repulogep","timestamp":"2020. február. 26. 10:06","title":"Nem engedi felszállni a Wizz Air a gépét, amelyen egy koronavírusos beteg utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411efba8-8654-48e2-8de3-1c0fb7f6b49e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elindult Madarász Isti második játékfilmjének, a fantasztikus elemekkel átszőtt Átjáróháznak a forgatása. ","shortLead":"Elindult Madarász Isti második játékfilmjének, a fantasztikus elemekkel átszőtt Átjáróháznak a forgatása. ","id":"20200226_Boncmester_lesz_Kulka_Janos_egy_romantikus_vigjatekban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411efba8-8654-48e2-8de3-1c0fb7f6b49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d09612-dba4-48cd-9819-f86ece882289","keywords":null,"link":"/kultura/20200226_Boncmester_lesz_Kulka_Janos_egy_romantikus_vigjatekban","timestamp":"2020. február. 26. 15:20","title":"Különös boncmester lesz Kulka János egy romantikus vígjátékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is meglátogatták, és igen sok emberrel kapcsolatba kerültek.","shortLead":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is...","id":"20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a97137-1b33-478e-a7fb-9c14c441c1f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","timestamp":"2020. február. 26. 17:51","title":"Terjed a koronavírus Németország legnépesebb tartományában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is megsérült, s ezért nem sikerült a diadalmas visszatérés a tiltott szerek használata miatti eltiltás letelte után. A sportoló hivatalosan még be nem jelentett visszavonulásáról a The New York Times írt.","shortLead":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is...","id":"20200226_Sarapova_visszavonul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d6ad7-9791-4219-9b11-3ec106cbe32c","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Sarapova_visszavonul","timestamp":"2020. február. 26. 19:21","title":"Visszavonul Sarapova ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kamionos esetről számolt be Menczer Tamás.","shortLead":"Két kamionos esetről számolt be Menczer Tamás.","id":"20200226_Ot_magyar_van_a_lezart_tenerifei_szallodakomplexumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6c1a96-87c5-4b86-be7a-e606eabf0a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Ot_magyar_van_a_lezart_tenerifei_szallodakomplexumban","timestamp":"2020. február. 26. 06:57","title":"Öt magyar van a lezárt tenerifei szállodakomplexumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több ezer oldalnyi nyomozati anyagot adott át a NAV az ügyészségnek egy három éve lekapcsolt adócsaló csoport ügyében.","shortLead":"Több ezer oldalnyi nyomozati anyagot adott át a NAV az ügyészségnek egy három éve lekapcsolt adócsaló csoport ügyében.","id":"20200226_afacsalas_hus_ado_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af250866-75b5-44af-92ad-174abf94356b","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_afacsalas_hus_ado_hajlektalan","timestamp":"2020. február. 26. 11:20","title":"Hajléktalanok nevére alapítottak áfacsaló cégeket, 800 millió forint a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]